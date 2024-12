Χριστούγεννα στη σκιά των πολέμων: Εκατομμύρια χριστιανοί προσεύχονται σε χαλάσματα και κατάσταση απομόνωσης

Εκατομμύρια χριστιανοί σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν σήμερα τα Χριστούγεννα, μια γιορτή που, όπως και φέτος, εξελίσσεται υπό τη σκιά των πολέμων στη Λωρίδα της Γάζας, την Ουκρανία και σε πολλές ακόμη περιοχές του πλανήτη.

Στο Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αλλού στον κόσμο κατά την παραδοσιακή του ευλογία «Urbi et Orbi» (στην πόλη και στην οικουμένη).

Χθες, παραμονή των Χριστουγέννων, κήρυξε την έναρξη του «Άγιου Έτους» 2025 της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ένα μεγάλο παγκόσμιο προσκύνημα για το οποίο αναμένεται να προσέλθουν στη Ρώμη πάνω από 30 εκατομμύρια πιστοί από όλον τον κόσμο. Στη συνέχεια χοροστάτησε στη λειτουργία των μεσονυκτίων κατά την οποία κάλεσε τους πιστούς να σκεφτούν «τους πολέμους, τα παιδιά που πυροβολούνται, τις βόμβες στα σχολεία ή τα νοσοκομεία», αναφορικά με τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, τη «βαναυσότητα» των οποίων είχε καταγγείλει αυτήν την εβδομάδα, προκαλώντας τη διαμαρτυρία της ισραηλινής διπλωματίας.

Λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων

Στη Γαλλία, στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων τελούνται σήμερα από τις 09:30 ώρα Ελλάδος χριστουγεννιάτικες λειτουργίες, ύστερα από την παραδοσιακή χθεσινοβραδινή λειτουργία των μεσονυκτίων. Πρόκειται για τις πρώτες χριστουγεννιάτικες λειτουργίες που τελούνται στην Παναγία των Παρισίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Απριλίου του 2019.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναέρχομαι εδώ, είναι μαγικά», δήλωσε ο Ντάνιελ Τζέιμς, ένας 46χρονος Αμερικανός αεροσυνοδός, που είχε έρθει από το Σιάτλ για να παρακολουθήσει τη λειτουργία των μεσονυκτίων στην Παναγία των Παρισίων.

« Il est né le divin Enfant ! » résonne pour la première fois depuis l’incendie de Notre-Dame de Paris, lors de la Messe de minuit, sublimé par la Maîtrise Notre-Dame de Paris 🎶. Une célébration historique et émouvante. 🇺🇸 🇬🇧 « He is born, the divine Child! » echoes for the… pic.twitter.com/Gh8zQUSK9d — Cathédrale Notre-Dame de Paris (@notredameparis) December 25, 2024

Το χριστουγεννιάτικο «δώρο» της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν μαζική επίθεση

Η Ουκρανία που για δεύτερη συναπτή χρονιά γιορτάζει τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, όπως στη Δύση, κι όχι πλέον στις 7 Ιανουαρίου βάσει του παλαιού ημερολογίου που ακολουθεί η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, ξύπνησε σήμερα το πρωί δεχόμενη βροχή πυραύλων.

In #Kharkiv, around half a million people were left with no power or heat after 12 missiles were fired at the region. Four people were injured.

Photos are from the #Saltivskyi and #Nemyshlyanskyi districts of the city. pic.twitter.com/ap5ilZjTJq — Tim White (@TWMCLtd) December 25, 2024



Αεροπορικός συναγερμός είχε σημάνει σε όλη τη χώρα τα ξημερώματα, ενώ ρωσικοί πύραυλοι εξαπολύονταν στο Χάρκοβο, τη μεγάλη πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, και σε πολλές ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Μαύρα» Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ

Ο πόλεμος στη Γάζα επισκίασε για ακόμη μια χρονιά τη νύχτα των Χριστουγέννων στην παλαιστινιακή πόλη της Βηθλεέμ, λίκνο του Χριστιανισμού, όπου μερικές εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν μέσα και γύρω από τον Ναό της Γέννησης.

Η Βηθλεέμ δυσκολεύεται να χαρεί τα φετινά Χριστούγεννα, δήλωσε ο Άντον Σαλμάν, ο δήμαρχος της πόλης αυτής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται σε απόσταση μόνον περίπου 10 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ, στην άλλη πλευρά του τείχους που έχει εγείρει το Ισραήλ.

Bethlehem’s Church of the Nativity and Manger Square stand quiet and void of tourists and pilgrims as Israeli attacks and the impact of the war in Gaza blight the occupied West Bank pic.twitter.com/ULAYnb9QWV — The National (@TheNationalNews) December 24, 2024



Ένα μεγάλο έλατο έχει τοποθετηθεί για τα Χριστούγεννα στην παρακείμενη Πλατεία της Φάτνης, αλλά όπως και πέρυσι, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να μην διοργανώσουν μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις.

Χθες το απόγευμα η πόλη πήρε ζωή από προσκόπους που παρέλασαν, ορισμένοι από τους οποίους κρατούσαν πανό με μηνύματα όπως: «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα τώρα» και «Τα παιδιά μας θέλουν να παίζουν και να γελούν».

«Θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου αδελφούς και αδελφές στη Γάζα, τους οποίους μόλις επισκέφτηκα», σημείωσε κατά την ομιλία του στα αγγλικά ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από τη Γάζα, για να χοροστατήσει στη λειτουργία των μεσονυκτίων. «Αποτελούν μια πραγματική αχτίδα ελπίδας εν μέσω της καταστροφής και του ολέθρου που τους περιβάλλει», τόνισε.

Bethlehem has announced the cancellation of this year’s Christmas celebrations for the 2nd year in a row due to the ongoing israeli genocide pic.twitter.com/yTB2Ht3Q9e — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) December 24, 2024



«Για δεύτερη χρονιά, τα Χριστούγεννα είναι γεμάτα λύπη και για σας», συνέχισε. «Αλλά το επόμενο έτος, τα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ θα είναι γεμάτα έλατα, ζωή και προσκυνητές», κατέληξε.

«Αυτό που περνάμε είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε τελείως», δήλωσε ο Χίσαμ Μακχούλ, ένας κάτοικος της Ιερουσαλήμ, που βρισκόταν στη Βηθλεέμ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια προσωρινή «απόδραση» από τα γεγονότα.

Τα Χριστούγεννα στη Γάζα μυρίζουν «θάνατο και καταστροφή»

Στη Λωρίδα της Γάζας, εκατοντάδες χριστιανοί συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του ρημαγμένου από τον πόλεμο μικρού παλαιστινιακού θύλακα, για τη λειτουργία των Χριστουγέννων.

«Αυτά τα Χριστούγεννα μυρίζουν θάνατο και καταστροφή», σύμφωνα με τον Τζορτζ Αλ Σάγεχ, ο οποίος είχε καταφύγει για εβδομάδες για να γλιτώσει από τις βόμβες στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου.

No place for children.

Since the beginning of the war 14,500 children have been reported killed in #Gaza according to @UNICEF. One child gets killed every hour. These are not numbers. These are lives cut short. Killing children cannot be justified. Those who survive are scarred… pic.twitter.com/7sXIQLRXQP — UNRWA (@UNRWA) December 24, 2024



«Δεν υπάρχει καμία χαρά, κανένα εορταστικό πνεύμα. Δεν ξέρουμε ούτε αν θα επιζήσουμε μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα», είπε.

Το μήνυμα του Νετανιάχου

Σε μήνυμά του χθες προς τους χριστιανούς σε όλον τον κόσμο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να αγωνιστεί κατά των «δυνάμεων του κακού».

«Σταθήκατε στο πλευρό μας με αντοχή, σταθερότητα και δύναμη καθώς το Ισραήλ υπερασπίζεται τον πολιτισμό μας κατά της βαρβαρότητας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, η χώρα του οποίου πολεμά σε πολλά μέτωπα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

“My dear Christian friends, as you gather with your family and friends this Christmas, I wish the Christian community in Israel and around the world blessings for a Merry Christmas from the Holy Land. pic.twitter.com/b5YtGaCUug — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 24, 2024

Έκκληση για ενότητα στη Γερμανία

Στη Γερμανία, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ στις ευχές του για τα Χριστούγεννα απηύθυνε έκκληση υπέρ της ενότητας και της συνοχής της χώρας, μιλώντας για «τη σκιά» που ρίχνει στις γιορτές των Χριστουγέννων η αιματηρή επίθεση με αυτοκίνητο, στην οποία σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 200, την Παρασκευή το βράδυ σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι πιστοί προσεύχονται ξανά στη Συρία

Στη Συρία, όπου ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε στις 8 Δεκεμβρίου, οι νέες Αρχές, των οποίων ηγούνται ισλαμιστές, θέλησαν να καθησυχάσουν τους χριστιανούς στη χώρα αυτή με σουνιτικό κατά κύριο λόγο πληθυσμό.

«Δεν ήταν εύκολο υπό τις παρούσες συνθήκες να συγκεντρωθούμε και να προσευχηθούμε με χαρά, αλλά δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε», δήλωσε η Σάρα στο AFP, η οποία παρακολούθησε τη λειτουργία στον συριακό ορθόδοξο καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Δαμασκό.

SYRIA Christians DEFIANTLY celebrate Christmas in the streets 🇸🇾 🎄 pic.twitter.com/yqwug1ILfi — Catholic Arena (@CatholicArena) December 24, 2024



Σε άλλα μέρη του κόσμου η παραμονή των Χριστουγέννων έφερε επίσης και στιγμές ανακούφισης.

Τα drones στις ΗΠΑ δεν δημιούργησαν προβλήματα στον Άη Βασίλη

Στις ΗΠΑ τηρήθηκε η παράδοση που θέλει να παρακολουθείται κάθε χρόνο σε πραγματικό χρόνο το ταξίδι του Άη Βασίλη, για να φέρει τα δώρα σε μικρούς και σε μεγάλους σε όλον τον κόσμο, σε ιστότοπο που είναι αφιερωμένος σε αυτό.

Συνταιριάζοντας την πολιτική με το πνεύμα των Χριστουγέννων, ο διοικητής της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), Γκρέγκορι Γκιγιότ, θέλησε να καθησυχάσει τους πολίτες που έχουν θορυβηθεί από τις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), που έσπειραν τον πανικό πρόσφατα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

«Δεν αναμένω δυσκολίες με αυτά τα drones για τον Άη Βασίλη φέτος», δήλωσε αστειευόμενος στο Fox News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ