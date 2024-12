Συντριβή αεροπλάνου στο Καζακστάν: Βίντεο από τις δραματικές στιγμές διάσωσης – Στους 32 οι επιζώντες

Επιβατικό αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, συνετρίβη σήμερα στο δυτικό Καζακστάν, ανακοίνωσαν οι Αρχές κάνοντας λόγο για 32 επιζώντες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά. Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 28 επιζώντες.

Το αεροπλάνο, ένα Embraer 190, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας, στο δυτικό Καζακστάν, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ρωσικά ΜΜΕ, καταγράφεται η πτώση του αεροσκάφους και μία τεράστια φωτιά να ξεσπά αμέσως.

An Azerbaijan Airlines Embraer E190 from Baku to Grozny crashed near Aktau, Kazakhstan, with 72 people aboard. Originally bound for Grozny, it was redirected to Makhachkala and Aktau, circling before requesting an emergency landing.



Σε άλλα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος στο έδαφος, ένα τμήμα του οποίου έχει καεί, με το μπροστινό μέρος του να έχει πλήρως καταστραφεί.

Τραυματισμένοι επιβάτες διακρίνονται να περπατούν με δυσκολία από ένα τμήμα της ατράκτου που παρέμεινε ακέραιο.

Survivors of Azerbaijan Airlines plane crash in Kazakhstan coming out from the wreckage.

Reports from inside the cabin describe the horrifying scenes before the Azerbaijan Airlines flight exploded into a ball of flames on impact in Kazakhstan. It's claimed the oxygen tank exploded.

Oxygen Tank On Board Exploded, People Lost Consciousness Before Plane Crash



Μετά τη συντριβή, «το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες», αναφέρει το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν διευκρινίζοντας πως στο σημείο της συντριβής επιχειρούν 150 διασώστες.

SHOCKING visuals from Azerbaijan Airlines Crash Near Aktau Airport

AZERBAIJAN AIRLINES CRASH IN KAZAKHSTAN: AFTERMATH CAUGHT ON CAMERA

Footage reveals the intense scene following an Azerbaijan Airlines crash in Kazakhstan, showing emergency crews responding to the disaster.

Investigations on the incident are underway.

Source: RT

