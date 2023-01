Η σαρκοφάγος του φαραώ Ραμσή Β’ σε έκθεση εκτός Αιγύπτου έπειτα από 47 χρόνια

Το Κάιρο αποφάσισε να δανείσει στο Παρίσι τη σαρκοφάγο του φαραώ Ραμσή Β’ προκειμένου να εκτεθεί για πέντε μήνες στη γαλλική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στον ισχυρότερο όλων των ηγεμόνων της αρχαίας Αιγύπτου.

Η έκθεση «Ραμσής ο Μέγας και ο Χρυσός των Φαραώ» ξεκίνησε από το Σαν Φρανσίσκο πέρυσι και θα φτάσει μέχρι το Σίδνεϊ της Αυστραλίας το φθινόπωρο, αλλά μόνο οι Παριζιάνοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τη σαρκοφάγο.

Θα αποτελέσει αναμφίβολα την σημαντικότερη ατραξιόν της έκθεσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Παρκ ντε λα Βιλέτ από τις 7 Απριλίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Η σαρκοφάγος με το κέδρινο κάλυμμα απεικονίζει τον φαραώ Ραμσή Β’ με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος του, να κρατά το σκήπτρο και το φραγγέλιο. Στο επίπεδο της κοιλιακής χώρας αναγράφεται «Ραμσής, ο αγαπημένος του Άμμωνα».

Η περίφημη σαρκοφάγος, που συνήθως εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού στο Κάιρο, δεν είχε βγει από την Αίγυπτο για 45 χρόνια. Παρουσιάστηκε στο Παρίσι στο Grand Palais το 1976 κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης που ήταν ήδη αφιερωμένη στον Ραμσή Β’, έναν από τους πιο διάσημους φαραώ της 19ης δυναστείας, που κυβέρνησε για 67 χρόνια.

Ramesses II (1393BC- 1213 BC) also known as Ramesses the Great, was the 3rd Pharaoh of the Nineteenth Dynasty of Egypt, he lived to be 90 years old, had 152 offspring, was red-haired and measured 190cm when he was alive.#ancientegypt #ancienthistory#Egypt pic.twitter.com/wMpvUCC1bw

