Ο πρώην σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου και μετέπειτα ηθοποιού και τηλεσχολιαστή Ο.Τζ. Σίμπσον, η δίκη του οποίου για μια διπλή δολοφονία, το 1995, δίχασε την Αμερική, πέθανε από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία 76 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Με το προσωνύμιο «The Juice», ο Σίμπσον ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς αθλητές στα τέλη των δεκαετιών του 1960 και του 1970.

Τόσο η επεισοδιακή σύλληψή του, όσο και η δίκη του μετά το τέλος της οποίας τελικώς απαλλάχτηκε, από τις βαρύτατες κατηγορίες, αποτέλεσε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των αρχών της δεκαετίας του 90 στις ΗΠΑ.

Έπειτα από μια λαμπρή καριέρα στο NFL με τους Buffalo Bills και τους San Francisco 49ers, ο Ο. Τζ. Σίμπσον εισήχθη στο Pro Football Hall of Fame. Στη συνέχεια, αξιοποίησε την υπάρχουσα δημοσιότητά του για να κάνει καριέρα ως αθλητικογράφος, διαφημιστής και ηθοποιός του Χόλιγουντ σε ταινίες όπως η σειρά «Naked Gun».

Τον Φεβρουάριο Ο. Τζ. Σίμπσον δήλωνε στον λογαριασμό του στο Χ ότι η υγεία του ήταν «καλή» μολονότι «προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα». «Πιστεύω ότι σύντομα θα τα αφήσω πίσω μου και ελπίζω ότι θα επιστρέψω στο γήπεδο του γκολφ σε καμιά 15αριά μέρες», έλεγε τότε. Σε άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου διέψευδε ότι λάμβανε παρηγορητική φροντίδα για τον καρκίνο του. «Δεν ξέρω ποιος ξεκίνησε (αυτήν τη φήμη) αλλά φαντάζομαι ότι είναι όπως τα λέει ο Ντόναλντ (Τραμπ): δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης».

«Στις 10 Απριλίου ο πατέρας μας, Όρενθαλ Τζέιμς Σίμπσον, υπέκυψε στη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Πέθανε περιτριγυρισμένος από τα παιδιά και τα εγγόνια του» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η οικογένεια ενός από τους πρώτους Αφροαμερικανούς σταρ των ΗΠΑ.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024