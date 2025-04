Η αποκωδικοποίηση του τετ α τετ Ζελένσκι -Τραμπ στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν το, Σάββατο, στο Βατικανό, πριν από την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, κατ’ ιδίαν συνάντηση σε μια προσπάθεια να «αναζωογονήσουν» τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιστορική αν φέρει το είδος της ειρήνης που ελπίζει, ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική».

Οι δύο ηγέτες, σκύβοντας κοντά ο ένας στον άλλο, χωρίς συμβούλους γύρω τους, καθισμένοι σε δύο καρέκλες στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, συνομίλησαν για περίπου 15 λεπτά, σύμφωνα με το γραφείο του Ζελένσκι, και φωτογραφίες από τη συνάντησή τους δόθηκαν στη δημοσιότητα και από το Κίεβο και από την Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση στο Βατικανό, η πρώτη που είχαν μετά την αντιπαράθεσή τους στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή στις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025