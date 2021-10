Η Άνγκελα Μέρκελ έγινε… λούτρινο αρκουδάκι και ξεπουλάει

Η Άνγκελα Μέρκελ έγινε… λούτρινο αρκουδάκι, με αφορμή την αποχώρησή της από τη θέση της καγκελαρίου της Γερμανίας έπειτα από 16 χρόνια.

Το αρκουδάκι πωλείται έναντι 189 ευρώ και έχει γίνει ανάρπαστο.

Η ιδέα ανήκει στον Μάρτιν Χέρμαν, ιδιοκτήτη βιοτεχνίας που φτιάχνει λούτρινα ζωάκια. Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη επιχείρηση φτιάχνει λούτρινα παιχνίδια με φιγούρες πολιτικών παγκοσμίου βεληνεκούς.

Είναι ενδεικτικό ότι στο αρκουδάκι-Μέρκελ, ακόμη και τα δάχτυλά του είναι “πλεγμένα” με τέτοιο τρόπο που να μοιάζει με τη χαρακτηριστική κίνηση των χεριών που κάνει η Άνγκελα Μέρκελ, ιδίως όταν στέκεται για να φωτογραφηθεί.

Όπως αναφέρει ο Μάρτιν Χέρμαν, «οι πελάτες μας έχουν ξετρελαθεί, η πρώτη παραγωγή έχει εξαντληθεί. Έχουμε μακρά λίστα αναμονής για όποιον θέλει να παραγγείλει, τα πρώτα 500 κομμάτια έφυγαν σε λίγες ημέρες. Ο αγώνας για το αρκουδάκι Μέρκελ μόλις ξεκίνησε…».

Μάλιστα, ένα από τα αρκουδάκια έχει ήδη φτάσει στα χέρια της Άγνκελα Μέρκελ.

«Το έκανα από ευγνωμοσύνη για τα 16 χρόνια που μας οδήγησε μέσα από δυσκολίες στιγμές», λέει ο επιχειρηματίας.

‘In 2005 we made a bear for when Merkel took office, the Angie bear. And then we of course had the idea after 16 years to honor Merkel’s achievements’: German toymaker honors Chancellor Angela Merkel with commemorative teddies https://t.co/GXJSa3b2r8 pic.twitter.com/TnuivwTwtm

— Reuters (@Reuters) September 30, 2021