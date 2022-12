Η αγγελία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου – «Πιάστε ποντίκια για 170 χιλιάδες»

Μία ασυνήθιστη αγγελία για εργασία κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης στην προσπάθειά του να λύσει το μεγάλο πρόβλημα με τα ποντίκια στην πόλη, αναζητά «Διευθυντή του προγράμματος μείωσης των τρωκτικών».

Σύμφωνα με την αγγελία, ένα από τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ο ιδανικός υποψήφιος είναι το “δολοφονικό ένστικτο“.

Όσο για τον μισθό, αυτός θα κυμαίνεται από 120 χιλιάδες έως 170 χιλιάδες δολάρια ετησίως.

Η αγγελία αναρτήθηκε και στην σελίδα του δημάρχου της Νέας Υόρκης στο Twitter, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

The rats don’t run this city — we do.

And YOU can help us run rats right out of this town as our Rat Czar. If you’ve got a killer instinct apply today: https://t.co/omTB3PLRhH pic.twitter.com/2EtHPcWKv7

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) December 1, 2022