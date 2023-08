Γουατεμάλα: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση τεσσάρων Γάλλων τουριστών – Περιπλανήθηκαν για δύο μέρες στη ζούγκλα

Σώοι βρέθηκαν οι τέσσερις Γάλλοι τουρίστες, μεταξύ των οποίων ένα 6χρονο αγοράκι, αφού περιπλανήθηκαν επί δύο ημέρες στη ζούγκλα της βόρειας Γουατεμάλας.

«Εντοπίστηκαν ελαφρώς αφυδατωμένοι και η κατάσταση της υγείας τους έχει σταθεροποιηθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Γουστάβο Άρα, επικεφαλής των εθελοντών πυροσβεστών στην περιφέρεια Πετέν, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό και το Μπελίζ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο Τουρισμού της Γουατεμάλας, πρόκειται για έναν 41χρονο άνδρα, δύο γυναίκες (ηλικίας 40 και 68 ετών) και ένα 6χρονο αγοράκι – όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησαν διασώστες, διακρίνονται οι τέσσερις τουρίστες να δέχονται ιατρική φροντίδα προτού μεταφερθούν στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας.

