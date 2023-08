Τραγωδία στην Ινδία: 10 νεκροί και 13 τραυματίες έπειτα από τροχαίο – ΦΩΤΟ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας, όπου 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συγκρούστηκε φορτηγάκι με ακινητοποιημένο όχημα.

Ειδικότερα, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα φορτηγάκι, στο οποίο επέβαιναν 23 άνθρωποι που επέστρεφαν από προσκύνημα σε ινδουιστικό ναό, προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Μπάβλα και Μπαγκοντάρα.

