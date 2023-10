Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Καλούν το Ισραήλ να δείξει «στοιχειώδη ανθρωπιά» στη Γάζα

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα απηύθυναν χθες Σάββατο (15/10) έκκληση στις αρχές του Ισραήλ να «επιδείξουν την πλέον στοιχειώδη ανθρωπιά» στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα «τόσο παράλογη, όσο και αφόρητη».

«Καθώς ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει ασυγκράτητα τη Λωρίδα της Γάζας εδώ και μια εβδομάδα, απευθύνουμε πλέον έκκληση να δείξει την πλέον στοιχειώδη ανθρωπιά», τόνισε η πρόεδρος της ΜΚΟ στη Γαλλία Ιζαμπέλ Ντεφουρνί, σε δελτίο Τύπου της οργάνωσης.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για την τύχη ανθρώπων που αδυνατούν να μετακινηθούν, όπως οι τραυματίες, οι άρρωστοι, το νοσηλευτικό προσωπικό που υπάρχουν φόβοι ότι θα αφανιστούν, με δεδομένες τις δηλώσεις των ισραηλινών στρατιωτικών αρχών», πρόσθεσε η ίδια.

Το Ισραήλ κάλεσε χθες Σάββατο τους Παλαιστίνιους «να μην αργήσουν» να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι ζήτημα ωρών να αρχίσει χερσαίες επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, έπειτα από μια εβδομάδα πολέμου που πυροδότησε η αιφνιδιαστική και άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του. Οι νεκροί είναι πλέον χιλιάδες.

🔴GAZA UPDATE:

As the ultimatum given to the population expires, we call on the Israeli authorities to show humanity – for safe zones to remain in the north and for regular ceasefires.

Our statement ⤵️https://t.co/BDMEtumtYm

— MSF International (@MSF) October 14, 2023