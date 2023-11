Γερμανία: Χαιρετίζει την απελευθέρωση ομήρων από την Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων 4 Γερμανοϊσραηλινών

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ χαιρέτισε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή την απελευθέρωση δεύτερης ομάδας ομήρων από τη Χαμάς, οι τέσσερις εκ των οποίων είναι Γερμανοϊσραηλινοί, εκφράζοντας «ανακούφιση» μέσω X.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη προχθές Παρασκευή είχαν αφεθεί ελεύθεροι άλλοι τέσσερις Γερμανοϊσραηλινοί, που σημαίνει ότι συνολικά έχουν αφεθεί ελεύθερα οκτώ πρόσωπα με τη γερμανική υπηκοότητα.

«Τους σκέφτομαι, όπως κι αυτούς που βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Χαμάς. Εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανακτήσουν την ελευθερία τους το συντομότερο», ανέφερε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Μπέρμποκ.

Erleichterung und Bangen liegen auch heute so nah beieinander. Unter den freigelassenen Geiseln sind erneut vier deutsche Doppelstaater. Ich denke an sie und an die, die noch in den Händen der Hamas sind. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass auch sie bald in Freiheit sind.

