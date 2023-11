Γάζα: Η Χαμάς ελευθέρωσε 17 ομήρους έπειτα από ολονύχτιο θρίλερ – Επέστρεψαν στο Ισραήλ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσαν απόψε ότι παρέδωσαν 13 Ισραηλινούς ομήρους και επτά ξένους πολίτες στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Mάλιστα πηγή του Κατάρ ανέφερε ότι οι όμηροι είναι ήδη καθ’ οδόν προς τα σύνορα, προς το πέρασμα της Ράφα στην Αίγυπτο.

Εκεί θα συναντηθούν από Ισραηλινούς αξιωματούχους για να μεταφερθούν σε ισραηλινό έδαφος.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν, από την πλευρά τους, ότι 13 Ισραηλινοί όμηροι παραδόθηκαν στο προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εκπροσώπου των IDF.

Al Qassam Brigades are transferring 13 israeli & 7 other nationality hostages to the Red Cross, helping an elderly lady who cannot walk pic.twitter.com/emReWZxAsH

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) November 25, 2023