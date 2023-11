Στο Ισραήλ έφθασαν και οι 17 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Η δεύτερη ομάδα ομήρων που άφησε ελεύθερους το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έφθασε στο Ισραήλ αργά χθες Σάββατο το βράδυ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές και τις ισραηλινές Aρχές, αφέθηκαν ελεύθεροι 13 υπήκοοι Ισραήλ —κάποιοι έχουν διπλή υπηκοότητα— και 4 υπήκοοι Ταϊλάνδης που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απελευθέρωσή τους καθυστέρησε για αρκετές ώρες.

Representatives from the @ICRC just transferred 17 hostages via Egypt, including 13 Israeli and 4 Thai hostages, to ISA and IDF Special Forces, as they make their way to Israeli hospitals, where they will be reunited with their families.

We have been preparing to welcome our… pic.twitter.com/ulogSb2hk5

— Israel Defense Forces (@IDF) November 25, 2023