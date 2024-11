Γάζα: Βίντεο με τον όμηρο Σάσα Τρουφάνοφ δημοσίευσε η Ισλαμική Τζιχάντ

Το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ της Παλαιστίνης δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με τον όμηρο Σάσα Τρουφάνοφ, δύο ημέρες μετά τα 29α γενέθλιά του.

Το βίντεο αυτό είναι το τρίτο που δημοσίευει η εν λόγω οργάνωση για τον Τρουφάνοφ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι 28 ετών, αν και η ημερομηνία δημοσίευσης συμπίπτει με την ημερομηνία της δεύτερης χρονιάς του ως όμηρος.

Αν και το βίντεο δεν προσδιορίζει ακριβώς πότε τραβήχτηκε, λειτουργεί ως μια προσπάθεια ψυχολογικού πολέμου κατά του Ισραήλ, το οποίο καταδικάζει τη χρήση αυτών των βίντεο.

