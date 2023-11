Γάζα: Βίντεο δείχνει δρόμο με διάσπαρτα πτώματα – Σκληρές εικόνες

Ένα βίντεο από τη Γάζα, το οποίο αναρτήθηκε σε κοινωνικά δίκτυα και επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters, φέρεται να δείχνει τα πτώματα σε έναν δρόμο που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Γάζας.

Η τοποθεσία του βίντεο επαληθεύτηκε από το Reuters και είναι στον δρόμο της παραλίας Αλ Ρασίντ, μεταξύ της πόλης και του ποταμού Ουάντι Γάζα. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει επαληθευτεί η ημερομηνία λήψη του εν λόγω βίντεο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει αναρτηθεί πριν από την Παρασκευή. Η ταυτότητα του ατόμου που τράβηξε το βίντεο και των ατόμων που εμφανίζονται σε αυτό παραμένει άγνωστη.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο του βίντεο. Το βίντεο δείχνει συντρίμμια και πολλά προσωπικά αντικείμενα διάσπαρτα ανάμεσα στα πτώματα. Μεταξύ των θυμάτων είναι και τουλάχιστον ένα παιδί. Στον δρόμο διακρίνονται κηλίδες αίματος. Στο βίντεο, φαίνεται ότι ένας άνδρας ή ένα αγόρι περνά με ποδήλατο από τον δρόμο, μιλά και στη συνέχεια κλαίει. Σε κάποιο σημείο, φαίνεται και ένα άλλο άτομο πίσω του, επίσης πάνω σε ποδήλατο.

