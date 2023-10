Γάζα: Το ηχητικό και το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από τον Ισραηλινό Στρατό – «Προπαγάνδα της Χαμάς»

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα ηχογραφημένο, όπως λέει, ένα τηλεφώνημα που είχε υποκλαπεί μεταξύ δύο στελεχών της Χαμάς που συζητούν για τον αποτυχημένο πύραυλο Ισλαμικής Τζιχάντ που έπεσε στο νοσοκομείο της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι κατηγορεί περαιτέρω τα μέσα ενημέρωσης ότι βασίζονται στον απολογισμό της Χαμάς,«αν και η τρομοκρατική ομάδα δεν θα μπορούσε να υπολογίσει τον αριθμό των νεκρών πως ανέρχονται σε 500 τόσο σύντομα μετά την έκρηξη».

«Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αμέσως τους μη επαληθευμένους ισχυρισμούς της Χαμάς, τα ψέματα της Χαμάς. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τι συνέβη τόσο γρήγορα όσο η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι γνώριζε», σημείωσε.

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD

Μαχητής 1: Σου λέω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έναν πύραυλο σαν αυτόν να πέφτει και γι’ αυτό λέμε ότι ανήκει στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.

Μαχητής 2: Τι;

Μαχητής 1: Λένε ότι ανήκει στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.

Μαχητής 2: Είναι από εμάς;

Μαχητής 1: Έτσι φαίνεται!

Μαχητής 2: Ποιος το λέει αυτό;

Μαχητής 1: Λένε ότι τα θραύσματα από τον πύραυλο δεν μοιάζουν να προέρχονται από ισραλινό πύραυλο αλλά από τοπικό.

Μαχητής 2: Τι λες [όνομα];

(Σιωπή)

Μαχητής 2: Για το Θεό, δεν μπορούσε να εκραγεί σε κάποιο άλλο μέρος;

Μαχητής 1: Τον έριξαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο.

Μαχητής 2: Τι;!

Μαχητής 1: Τον έριξαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο al Ma’amadani, η εκτόξευση απέτυχε και έπεσε πάνω τους.

Μαχητής 2: Υπάρχει ένα νεκροταφείο από πίσω;

Μαχητής 1: Ναι, το al Ma’amadani είναι μέσα στο κτιριακό συγκρότημα.

(Σιωπή)

Μαχητής 2: Πού είναι όταν μπαίνεις στο συγκρότημα;

Μαχητής 1: Μπαίνεις πρώτα στο συγκρότημα και δεν πηγαίνεις προς την πόλη και είναι στη δεξιά πλευρά του νοσοκομείου al Ma’amadani.

Μαχητής 2: Ναι, το ξέρω.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι κατηγορεί την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς για σκόπιμη παραπλάνηση των διεθνών μέσων ενημέρωσης. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Χαμάς έλεγξε τις αναφορές, κατάλαβε ότι ήταν ένας πύραυλος της Ισλαμικής Τζιχάντ που δεν εκτοξεύτηκε σωστά και αποφάσισε να ξεκινήσει μια παγκόσμια εκστρατεία μέσων ενημέρωσης για να κρύψει τι πραγματικά συνέβη», λέει ο Χαγκάρι.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημιούργησαν την Τετάρτη ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων που λέει ότι δείχνει ότι η θανατηφόρα έκρηξη σε νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας δεν θα μπορούσε να ήταν αποτέλεσμα ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής.

Χρησιμοποιώντας εικόνες που δείχνουν ζημιές από πυρκαγιά σε πολλά οχήματα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, το μοντάζ που παρουσίασε το IDF υποδηλώνει ότι ξέσπασε φωτιά στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης εκτόξευσης πυραύλων από την οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ. Το IDF πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν ορατά σημάδια κρατήρων ή σημαντικές ζημιές σε κτίρια που θα προέκυπταν από αεροπορική επιδρομή.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023