Αλληλοκατηγορίες και διαδηλώσεις στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας

Σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έγιναν διαδηλώσεις μετά τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων σε έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας .

Οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν το Ισραήλ για την έκρηξη, ενώ οι Ισραηλινοί αρνήθηκαν την εμπλοκή τους και έριξαν την ευθύνη σε έναν αποτυχημένο πύραυλο της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Το CNN δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τι προκάλεσε την έκρηξη.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο νοσοκομείο, το οποίο στεγαζόταν χιλιάδες εκτοπισμένοι που απομακρύνθηκαν βίαια από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Ακολουθεί μια ματιά στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε όλη τη Μέση Ανατολή:

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημιούργησαν την Τετάρτη ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων που λέει ότι δείχνει ότι η θανατηφόρα έκρηξη σε νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας δεν θα μπορούσε να ήταν αποτέλεσμα ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής.

Χρησιμοποιώντας εικόνες που δείχνουν ζημιές από πυρκαγιά σε πολλά οχήματα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, το μοντάζ που παρουσίασε το IDF υποδηλώνει ότι ξέσπασε φωτιά στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης εκτόξευσης πυραύλων από την οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ. Το IDF πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν ορατά σημάδια κρατήρων ή σημαντικές ζημιές σε κτίρια που θα προέκυπταν από αεροπορική επιδρομή.

