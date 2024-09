Γάζα: Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια ενός δολοφονημένου ομήρου της Χαμάς – «Κάντε τα πάντα για να βγούμε από εδώ ζωντανοί» – ΒΙΝΤΕΟ

Η οικογένεια του Άλεξ Λομπάνοφ, που έχασε τη ζωή του ως όμηρος στα χέρια της Χαμάς, έδωσε άδεια για τη δημοσιοποίηση του τελευταίου βίντεο που τράβηξαν οι απαγωγείς του πριν τον εκτελέσουν.

Ο 32χρονος Λομπάνοφ, ο οποίος εργαζόταν ως επικεφαλής μπάρμαν στο Nova Music Festival, έγινε αιχμάλωτος της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων δημοσίευσε το βίντεο, με την έγκριση της οικογένειας του Λομπάνοφ, σημειώνοντας ότι αποκαλύπτει «την αγριότητα της Χαμάς». Η Χαμάς είχε κυκλοφορήσει βίντεο με αιχμαλώτους τις επόμενες ημέρες της εκτέλεσης των έξι ομήρων. Οι Αρχές τονίζουν ότι οι όμηροι εξαναγκάζονται να κάνουν δηλώσεις υπό πίεση, ενώ τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης συχνά δημοσιεύουν τέτοιου είδους βίντεο μόνο κατόπιν αιτήματος των οικογενειών.

Στο βίντεο, ο Λομπάνοφ μιλάει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην αιχμαλωσία του, περιγράφοντας τη συνεχή μετακίνησή του από κρησφύγετο σε κρησφύγετο: «Υπάρχουν συνεχώς βομβαρδισμοί, φοβόμαστε και δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε. Με έχουν μεταφέρει δέκα φορές σε διαφορετικά κρησφύγετα κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας μου».

Περιγράφει επίσης τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες ζουν οι όμηροι. «Δεν υπάρχουν βασικά εφόδια, όπως νερό, φαγητό, ηλεκτρισμός και συνθήκες υγιεινής».

*The family of the late Alex Lobanov has authorized the release of the shocking psychological terror video published by Hamas*.

This horrific video further demonstrates Hamas’s cruelty. Alex and five other hostages managed to survive in nightmarish… pic.twitter.com/poHnk1YtQ5

— Carlos Abadi (@NewSamawal) September 13, 2024