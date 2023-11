Γάζα: «Ψηλά τα χέρια, παραδοθείτε» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την έφοδο του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί για τα όσα διαδραματίζονται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει «ακριβείς και στοχευμένες επιχειρήσεις κατά της Χαμάς», βάσει πληροφοριών. Όπως ανέφερε νωρίτερα ένας αυτόπτης μάρτυρας στο BBC, Ισραηλινοί στρατιώτες και τανκς μπήκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Γιατροί από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο μέσα στο νοσοκομείο, ενώ εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας κάνουν λόγο για «τρομερές» συνθήκες στο Αλ Σίφα, που κατασκευάστηκε το 1946 και στο οποίο εργάζονται ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF). Οι αξιωματούχοι προειδοποιούν, επίσης, ότι τελειώνουν τα καύσιμα, γεγονός που θα καταστήσει σχεδόν αδύνατη την φροντίδα των ευάλωτων ασθενών – συμπεριλαμβανομένων 36 πρόωρων μωρών, που έχουν απομακρυνθεί από θερμοκοιτίδες λόγω διακοπών ρεύματος.

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η Χαμάς έχει μια βάση διοίκησης κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα και χρησιμοποιεί υπόγειες σήραγγές για να κρατάει εκεί τους ομήρους, κάτι που η Χαμάς αρνείται. Τον ισχυρισμό διαψεύδει και ο γιατρός Άχμεντ ελ Μοχαλαλάτι.

Ο ΠΟΥ και ο Ερυθρός Σταυρός εκφράζουν την «εξαιρετική ανησυχία» τους μετά την επιδρομή των Ισραηλινών στρατιωτών στο Αλ Σίφα, ενώ η επικεφαλής της UNICEF ζητεί να «δοθεί τέλος στη φρίκη».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, που βρίσκεται εκεί, περιγράφει ότι δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες, ορισμένοι με καλυμμένα πρόσωπα και πυροβολώντας στον αέρα, δίνουν εντολή στους κατοίκους της Γάζας, που έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, να παραδοθούν. Η μάχη γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας διεξάγεται πλέον στις πτέρυγες και τους ορόφους του.

Ισραηλινοί στρατιώτες φωνάζουν από τα μεγάφωνα στα αραβικά: «Όλοι οι άνδρες 16 ετών και άνω, σηκώστε ψηλά τα χέρια και βγείτε από τα κτίρια προς την εσωτερική αυλή για να παραδοθείτε».

Εκατοντάδες νέοι, αμέσως, βγήκαν από διάφορες υπηρεσίες του τεράστιου νοσοκομειακού συγκροτήματος στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου επικεντρώνονται πλέον οι μάχες ανάμεσα στα ισραηλινά άρματα μάχης και τους μαχητές της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 2.300 άνθρωποι, εκ των οποίων ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι του πολέμου βρίσκονται μέσα στο Αλ Σίφα, το οποίο έχει περικυκλωθεί εδώ και ημέρες από τα ισραηλινά άρματα μάχης και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με τους γιατρούς και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, κανένας απ’ αυτούς δεν μπορεί να βγει έξω, καθώς κινδυνεύει να δεχθεί πυρά την ώρα που γύρω τους μαίνονται μάχες.

Σήμερα το πρωί, Παλαιστίνιοι στέκονταν σε σειρές με τα χέρια ψηλά στον αέρα και συγκεντρώνονταν στο προαύλιο του νοσοκομείου. Προέρχονταν από την πτέρυγα εγκαυμάτων, το μαιευτήριο, την χειρουργική πτέρυγα ή ακόμη την πτέρυγα αιμοκάθαρσης, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περίπου 1.000 άνθρωποι βρίσκονται πλέον στην μεγάλη αυλή του νοσοκομειακού συγκροτήματος με τα χέρια ψηλά. Κάποιοι γδύθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Στο εσωτερικό, στους διαδρόμους των διαφόρων τμημάτων του Αλ Σίφα, οι στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα πηγαίνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, ψάχνοντας εμφανώς για μαχητές της Χαμάς.

Γυναίκες και παιδιά που κλαίνε υποβάλλονται σε έρευνες. Άλλοι υποχρεώνονται να περάσουν από μια κάμερα αναγνώρισης, όπως αυτές που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των διαδρόμων απομάκρυνσης των αμάχων προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Εδώ και χρόνια, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία της Γάζας ως βάσεις, ότι έχει σκάψει ένα δίκτυο σηράγγων κάτω από το Αλ Σίφα και ότι χρησιμοποιεί τους ασθενείς του ως «ανθρώπινες ασπίδες». Ισραηλινά άρματα μάχης βρίσκονται πλέον μέσα στο συγκρότημα, έχοντας πάρει θέση μπροστά από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων αυτή των επειγόντων περιστατικών.

Τις τελευταίες μέρες οι γεννήτριες του νοσοκομείου είχαν πάψει να λειτουργούν λόγω της έλλειψης καυσίμων. Σημειώνεται ότι από τις 7 Οκτωβρίου, που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, δεν έχουν εισέλθει καύσιμα στη Γάζα. Δύο μέρες μετά, το Ισραήλ επέβαλε «πλήρη πολιορκία» στους 2,4 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα.

Ένας γιατρός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι πυροβολισμοί έξω από το νοσοκομείο υποχρέωσαν το προσωπικό του να μην πλησιάζει τα παράθυρα για λόγους ασφαλείας, ύστερα από την ισραηλινή επιδρομή.

