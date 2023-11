Γάζα: Σκάβουν ομαδικό τάφο μέσα στο πολιορκημένο νοσοκομείο Αλ Σίφα για όσους πεθαίνουν – Γεμάτοι πτώματα οι δρόμοι

Ομαδικό τάφο μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Γάζα, δηλώνουν ότι σκάβουν οι παγιδευμένοι στο πολιορκημένο από τα ισραηλινά άρματα μάχης νοσηλευτικό ίδρυμα, για να θάψουν όσους πεθαίνουν από την ημέρα που άρχισε η πολιορκία, ενώ Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι διαφωνούν στα περί ανταλλαγής ομήρων και εκεχειρίας.

Οι Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο για την μεταφορά των μωρών από το ίδρυμα παρά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα στείλει φορητές θερμοκοιτίδες. Οι Ισραηλινοί παραμένουν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, υποστηρίζοντας ότι κάτω από το κτίριο η Χαμάς έχει σκάψει ένα υπόγειο αρχηγείο της.

Η Χαμάς, η κυβερνώσα ισλαμιστική ομάδα της Γάζας, αρνείται ότι υπάρχουν μαχητές της στο νοσοκομείο και λέει ότι 650 ασθενείς και 5.000-7.000 άλλοι πολίτες είναι παγιδευμένοι μέσα στους χώρους του κτιρίου, δεχόμενοι συνεχή πυρά από ελεύθερους σκοπευτές και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Λέει ακόμα ότι 40 ασθενείς έχουν πεθάνει τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων τριών πρόωρων μωρών των οποίων οι θερμοκοιτίδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Αξιωματούχος της Χαμάς στη Βηρυτό δήλωσε ότι 25 από τα 35 νοσοκομεία της Γάζας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της επίθεσης του Ισραήλ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά ενοχλημένος από τις “δραματικές απώλειες ζωής” στα νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του. “Στο όνομα της ανθρωπιάς, ο γενικός γραμματέας καλεί σε άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στους δημοσιογράφους.

Ο Ashraf Al-Qidra, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, δήλωσε μέσα από το νοσοκομείο τηλεφωνικώς στο Ρόιτερς ότι μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα υπάρχουν περίπου 100 πτώματα που αποσυντίθενται και δεν υπάρχει τρόπος να βγουν.

“Σχεδιάζουμε να τους θάψουμε σήμερα σε έναν ομαδικό τάφο μέσα στο ιατρικό συγκρότημα Αλ Σίφα. Θα είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς δεν έχουμε καμία κάλυψη ή προστασία από τη ΔΕΕΣ”, δήλωσε ο ίδιος στο Reuters, αναφερόμενος στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. «Οι άνδρες σκάβουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε”, είπε.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 11.320 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των θανάτων που έχουν καταγραφεί έως αυτή τη στιγμή βρίσκονται 4.650 παιδιά και 3.145 γυναίκες, ανέφερε η κυβέρνηση της Χαμάς. Επιπλέον, 29.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο υπουργός Υγείας της Χαμάς είπε, ότι δεκάδες πτώματα είναι διασκορπισμένα στους δρόμους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και είναι αδύνατη η περισυλλογή τους, καθώς ο ισραηλινός στρατός στοχοποιεί τα ασθενοφόρα και τους διασώστες που επιχειρούν να τα προσεγγίσουν.

Gaza’s streets are filled with decomposing bodies of women & children along with their scattered belongings, killed by the IDF as they complied with the IDF’s own orders to move South!

One of modern history’s darkest chapters being written & live-streamed before our eyes… pic.twitter.com/bk4xcuFV5G

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) November 14, 2023