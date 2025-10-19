Γάζα: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Χαμάς ότι οι επιθέσεις σε Παλαιστίνιους πολίτες μπορεί να παραβιάσουν την εκεχειρία

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τις άλλες χώρες που συμμετέχουν ως μεσολαβητές, το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο, για «αξιόπιστες αναφορές που υποδεικνύουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς εναντίον του λαού της Γάζας», σύμφωνα με μια σπάνια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών το Σαββατοκύριακο.

Γάζα: Σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε από την Χαμάς ο Ερυθρός Σταυρός

«Άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας»

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων πολιτών θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και θα υπονόμευε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αν και δεν διευκρινίζεται η φύση της επίθεσης της Χαμάς, η δήλωση αυτή έρχεται έπειτα από μια εβδομάδα και πλέον αναφερόμενων εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν από μέλη της Χαμάς εναντίον δεκάδων μελών αντίπαλων φυλών μαζί με άλλους Παλαιστίνιους που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ.

«Οι εγγυητές απαιτούν από τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει των όρων της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Δεν είναι σαφές πώς οι επιθέσεις της Χαμάς εναντίον συνανθρώπων της Παλαιστινίων θα παραβίαζαν την κατάπαυση του πυρός, δεδομένου ότι η συμφωνία θεωρείται ευρέως ότι στοχεύει στην αποτροπή επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Τα τμήματα της συμφωνίας που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο δεν αναφέρονται ρητά σε πιθανή καταστολή από τη Χαμάς εναντίον των αμάχων της Γάζας.

«Θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας»

Παρ’ όλα αυτά, η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποιεί ότι «εάν η Χαμάς προχωρήσει σε αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της κατάπαυσης του πυρός».

Την Τετάρτη, ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εργάζονται για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών εντός των περιοχών της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχονται από τον Ισραηλινό Στρατό, στις οποίες θα μπορούσαν να καταφύγουν οι Παλαιστίνιοι που επιδιώκουν να διαφύγουν από τα αντίποινα της Χαμάς. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την πρωτοβουλία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλοι εγγυητές παραμένουν σταθεροί στη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αμάχων, να διατηρήσουν την ηρεμία επί τόπου και να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για τον λαό της Γάζας και την περιοχή στο σύνολό της», προσθέτει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (18/10).

Πηγή: Times of Israel

