Γάζα: Ο στρατός ύψωσε την σημαία του Ισραήλ μέσα στο κοινοβούλιο – «Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο»

Η Χαμάς «απώλεσε τον έλεγχο στη Γάζα» και οι μαχητές της «φεύγουν προς τα νότια» υποστήριξε απόψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς ο πόλεμος με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα του.

Άμαχοι «λεηλατούν τις βάσεις της Χαμάς» και «δεν πιστεύουν πια την κυβέρνηση (σ.σ. της Χαμάς)» που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος σφυροκοπείται αδιάκοπα από το Ισραήλ, διαβεβαίωσε ο υπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από πολλά τηλεοπτικά κανάλια.

Την ίδια ώρα, κυκλοφορεί φωτογραφία στα social media και μεταδίδεται και από ισραηλινά ΜΜΕ, η οποία φέρεται να απεικονίζει στρατιώτες του Ισραήλ μέσα στο κοινοβούλιο της Γάζας. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούσαν πολιτικούς της Χαμάς μετά την κατάληψη της Λωρίδας από την οργάνωση, το 2007.

Soldiers from the 1st “Golani” Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr

— OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2023