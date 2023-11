All the Light We Cannot See: Τι αποκάλυψε για το τέλος της σειράς του Netflix o σκηνοθέτης της

Ο σκηνοθέτης της σειράς του Netflix «All the Light We Cannot See» (Όλο το Φως που δεν Μπορούμε να Δούμε), Shawn Levy, εξήγησε τον λόγο που πήρε την απόφαση να αλλάξει το τέλος της του μυθιστορήματος του Anthony Doerr, που κέρδισε το βραβείο Pulitzer το 2014.

Στο πολεμικό δράμα τεσσάρων επεισοδίων του Netflix, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, πρωταγωνιστούν ο Louis Hofmann ως νεαρός Γερμανός στρατιώτης Werner και η πρωτοεμφανιζόμενη Aria Mia Loberti ως Marie-Laure, μια τυφλή Γαλλίδα.

Η σειρά διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εναλλάσσεται μεταξύ της οπτικής του Werner και της οπτικής της Marie-Laure, οι οποίοι συναντιούνται ως εκ θαύματος μέσω ραδιοφωνικών μηνυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ SPOILER για το τέλος του «All The Light We Cannot See»

Στις τελευταίες σκηνές της σειράς, οι δρόμοι της Marie-Laure και του Werner συγκρούονται όταν ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής, Reinhold von Rumpel (Lars Eidinger), βρίσκει τη Marie-Laure να κρύβεται και επιχειρεί να τη σκοτώσει. Ο Werner, ωστόσο, πετάγεται μέσα για να πολεμήσει τον Reinhold πριν η Marie-Laure πυροβολήσει τον διοικητή. Οι δυο τους χορεύουν μαζί υπό τους ήχους του “Clair de Lune” του Claude Debussy, μέχρι που ακούν τον ήχο των Αμερικανών στρατιωτών. Ο Werner επιλέγει να παραδοθεί, υποσχόμενος στη Marie-Laure ότι θα τη βρει μετά το τέλος του πολέμου.

Στον επίλογο του βιβλίου του Anthony Doerr, ο Werner αρρωσταίνει μετά τη σύλληψή του από τους Αμερικανούς στρατιώτες και κρατείται ως αιχμάλωτος πολέμου. Μια νύχτα βγαίνει έξω, πατάει σε μια κρυμμένη γερμανική νάρκη και σκοτώνεται.

Τι αποκάλυψε για το τέλος της σειράς o σκηνοθέτης της

Μιλώντας στο Tudum σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με την απόφαση να αφήσει τα πράγματα σε ένα “ελπιδοφόρο σημείο”, ο εκτελεστικός παραγωγός Dan Levine δήλωσε: «Συζητήσαμε για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του τέλους και αποφασίσαμε ότι απλά μην το δείξουμε. Αγαπήσαμε το βιβλίο και αυτό δεν αποτελεί κριτική για το βιβλίο, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε σε ένα πιο ελπιδοφόρο σημείο».

Ο σκηνοθέτης της σειράς, Shawn Levy, υπερασπίστηκε τις αλλαγές υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρχε τίποτα στην τηλεοπτική διασκευή που να υποδηλώνει ότι τα πράγματα στο υστερόγραφο [του Doerr] δεν συμβαίνουν. Θα μπορούσαν ακόμα να συμβούν, αλλά επιλέγουμε να μην κοιτάξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμάμαι ότι διάβασα το βιβλίο και με σκότωσε. Με πλήγωσε πραγματικά»

Και συνέχισε: «Πάντα ένιωθα ότι αυτό το βιβλίο, και ελπίζω ότι αυτή η σειρά, είναι το κατασκεύασμα της αδυσώπητης διασταύρωσης του πεπρωμένου, ότι σιγά σιγά έρχονται κοντά. Και μου αρέσει η ιδέα ότι είναι μαζί για λιγότερο από μια ώρα, αλλά είναι η αγάπη μιας ζωής, κατά κάποιο τρόπο, σε μια μόνο στιγμή».

Το εναλλακτικό τέλος της σειράς έχει διχάσει τους οπαδούς του βιβλίου. Ενώ κάποιοι πανηγύρισαν την αλλαγή, λέγοντας ότι τους γλίτωσαν από τον πόνο, άλλοι εξέφρασαν την αποστροφή τους.

Το τρέιλερ της σειράς «All The Light We Cannot See»:

Πηγή: FOXreport.gr