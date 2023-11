All the Light We Cannot See: Η νέα σειρά του Netflix που συγκινεί τους θεατές

Μία συγκινητική ιστορία με πολλά μηνύματα για τους ανθρώπους και την σκοτεινή περίοδο του Β Παγκοσμίου Πολέμου φέρνει στις οθόνες μας το Netflix.

Η σειρά ονομάζεται «All the Light We Cannot See», δηλαδή «Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε» και έχει όλα τα συστατικά μίας μεγάλης επιτυχία. Η ιστορία περιέρχεται από το ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Anthony Doerr που αριθμεί πάνω από 500 σελίδες.

Το βιβλίο ήταν bestseller στους New York Times και η εφημερίδα το έχρισε το καλύτερο βιβλίο για το 2014. Το 2015 ο Anthony Doerr τιμήθηκε και με το βραβείο Πούλιτζερ.

Η ομάδα που μεταφέρει την ιστορία στο Netflix είναι κάτι παραπάνω από πολλά υποσχόμενη. Σκηνοθέτης είναι ο Καναδός δημιουργός, Shawn Levy, που έχει σκηνοθετήσει και την σειρά του Netflix που έσπασε ταμεία, το Stranger Things.

Την συγγραφή του σεναρίου έχει ο Βρετανός, Steven Knight, γνωστός και μη εξαιρετέος για την δουλειά του ως παραγωγός, σεναριογράφος και δημιουργός της δημοφιλούς σειράς Peaky Blinders.

Η κατάρα ενός διαμαντιού

Η σειρά ακολουθεί μία τυφλή Γαλλίδα Marie-Laure, την οποία υποδύεται η Aria Mia Loberti, και τον πατέρα της, Daniel LeBlanc, τον οποίο ενσαρκώνει ο Mark Ruffalo.

Στη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου οι δύο πρωταγωνιστές φέρουν από Παρίσι, το οποίο έχει καταληφθεί από τους Ναζί. Προστατεύουν ένα θρυλικό διαμάντι που δεν πρέπει να πέσει στα χέρια των Ναζί. Το διαμάντι αυτό συνοδεύεται από μία κατάρα που βαραίνει όσους το έχουν στην κατοχή τους.

Καταδιώκονται από τον σκληρό αξιωματικό της Γκεστάπο, Reinhold von Rumpel, τον οποίο υποδύεται ο Lars Eidinger. Οι πρωταγωνιστές βρίσκουν καταφύγιο στο Saint-Malo, όπου διαμένουν με έναν απομονωμένο θείο, τον Etienne, που ενσαρκώνει ο Hugh Laurie.

Ο Etienne μεταδίδει μυστικές ραδιοφωνικές εκπομπές ως μέρος της αντίστασης. Στην κάποτε ειδυλλιακή παραθαλάσσια πόλη, το μονοπάτι της Marie-Laure διασταυρώνεται με αυτό του Werner, τον οποίο υποδύεται ο Louis Hofmann. Ο Werner είναι ένας λαμπρός έφηβος που επιστρατεύτηκε από το καθεστώς του Χίτλερ για να εντοπίσει παράνομες εκπομπές ραδιοφώνου.

«Πάντα ένιωθα ότι αυτό το βιβλίο, και ελπίζω αυτή η σειρά, είναι κατασκεύασμα της ανυποχώρητης διασταύρωσης του πεπρωμένου, ότι (σ.σ. ο Etienne και η Marie-Laure) σιγά σιγά ενώνονται», είπε ο σκηνοθέτης της σειράς.

«Και μου αρέσει αυτή η ιδέα ότι είναι μαζί μόνο για λιγότερο από μία ώρα, αλλά είναι η αγάπη μιας ζωής, κατά κάποιο τρόπο, σε μια μόνο στιγμή», κατέληξε ο Shawn Levy.

Τι σημαίνει ο τίτλος

«Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε» είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Ο συγγραφέας, Anthony Doerr είχε την ιδέα για τον τίτλο όταν μία μέρα βρισκόταν στο μετρό της Νέας Υόρκης και είδε έναν άνθρωπο να δυσανασχετεί επειδή έπεσε το σήμα στο κινητό τηλέφωνο του και δεν μπορούσε να συνεχίσει την συνομιλία του.

Τότε, όπως έχει εξομολογηθεί σκέφτηκε, γι’ αυτό το φως, τα σήματα που δεν βλέπουμε αλλά μας φέρνουν τόσο κοντά. Έτσι άρχισε να επεξεργάζεται την κεντρική ηρωίδα Marie-Laure, η οποία είναι τυφλή.

Ωστόσο ο τίτλος λειτουργεί και σε συμβολικό επίπεδο. Το «φως» που δεν βλέπουμε μπορεί να αφορά και όλα τα ηθικά ζητήματα που οι άνθρωποι επιλέγουν να βάλουν κάτω από το χαλί και να μην απαντήσουν. Έτσι η Marie-Laure, αν και τυφλή, πολλές φορές φαίνεται να μπορεί να «δει» καλύτερα κάποια ηθικά διλήμματα των ανθρώπων μέσα σε μία εξαιρετικά σκοτεινή περίοδο. Άλλωστε, όπως λένε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές σε κάποια σκηνή της σειράς: «Το πιο σημαντικό φως είναι αυτό που δεν μπορούμε να δούμε.

Πηγή: FOXreport.gr

