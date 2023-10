Γάζα: Νέο βίντεο μετέδωσε ισραηλινό κανάλι – Υποστηρίζει ότι είναι η στιγμή που πύραυλος πλήττει το νοσοκομείο Αλ Αχλί

Φουντώνει η διαμάχη για την πατρότητα του αποτρόπαιου πλήγματος στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, στην Γάζα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες βράδυ, όταν πύραυλος έπληξε το κτίριο στο οποίο είχαν σπεύσει χιλιάδες άτομα για να βρουν καταφύγιο από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ακόμα και σήμερα εκφράζονται φόβοι ότι στα συντρίμμια του νοσοκομείου είναι θαμμένα δεκάδες άτομα. Από χθες το βράδυ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει στόχο το συγκεκριμένο νοσοκομείο και ότι οι έρευνες που κάνει δείχνουν ότι το βλήμα που έπεσε στο νοσοκομείο προήλθε από την Γάζα.

Σήμερα οι Ισραηλινοί έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο από σταθερή κάμερα που σύμφωνα με το Κανάλι 12 του Ισραήλ το οποίο έχει το βίντεο, καταγράφει ένα στατικό πλάνο, στο οποίο φαίνεται τόσο το σημείο εκτόξευσης του πυραύλου όσο και το πλήγμα στο νοσοκομείο.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts. Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023

Η κάμερα είναι στην πόλη Νετιβότ και «βλέπει» στην λωρίδα της Γάζας. Η καταγραφή στις 18.59 το απόγευμα δείχνει ρουκέτες από την Λωρίδα της Γάζας να εκτοξεύονται προς το νοσοκομείο. Στο βίντεο είναι σημειωμένες με δύο βέλη, δύο τοποθεσίες. Το αριστερό βέλος δείχνει το σημείο από το οποίο εκτοξεύονται οι ρουκέτες και το δεξιό βέλος δείχνει την έκρηξη στο νοσοκομείο.

Το κανάλι 12 υποστηρίζει ότι το σημείο από το οποίο εκτοξεύονταν οι ρουκέτες είναι υπό τον έλεγχο της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ και αυτή ευθύνεται για το αποτρόπαιο πλήγμα.

Μετά από το βίντεο αυτό και η ισραηλινή κυβέρνηση έκανε ανάρτηση με την οποία αποδίδει το λουτρό αίματος στο νοσοκομείο στην οργάνωση Ισλμικός Τζιχάντ (Ισλαμικός Ιερός Πόλεμος).

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023

Ο Μπάιντεν

Κατόπιν αυτών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο πλευρό του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι φαίνεται πως η «άλλη πλευρά» φέρει την ευθύνη για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας.

«Είμαι θλιμμένος και σοκαρισμένος για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας. Και με βάση αυτά που είδα, φαίνεται ότι αυτό πραγματοποιήθηκε από την αντίπαλη πλευρά», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει ό,τι χρειάζεται στο Ισραήλ ώστε να αμυνθεί απέναντι στην οργάνωση Χαμάς.

Στο πλευρό του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι η χώρα του «θα κάνει ό,τι μπορεί» για να μην πληγούν πολίτες.