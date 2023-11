Γάζα: Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνονται από το νοσοκομείο Αλ Σίφα – Το Ισραήλ διαψεύδει ότι ζήτησε την εκκένωσή του

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνονται πεζή από το νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, ενώ την ίδια στιγμή το Ισραήλ διαψεύδει ότι ζήτησε την εκκένωσή του.

Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στο AFP, 450 ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, καθώς δεν μπορούν να να μετακινηθούν.

Footage from Al Shifa Hospital in #Gaza captured the Israeli army instructing everyone inside, including patients and medical staff, to evacuate within one hour earlier this morning. pic.twitter.com/NE9fh6cjPw

Την ίδια ώρα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διαψεύδουν ότι ζήτησαν την εκκένωση εντός μίας ώρας του νοσοκομείου Σίφα της Γάζας, τονίζοντας ότι ανταποκρίθηκαν μόνο στα αιτήματα του διευθυντή να φύγουν όσοι ασθενείς επιθυμούν μέσω μίας ασφαλής διαδρομής.

«Σήμερα το πρωί, ο Ισραηλινός Στρατός ανταποκρίθηκε στο αίτημα του διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα, να επιτραπεί σε όσους πολίτες της Γάζας το επιθυμούν, να εκκενώσουν μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

BREAKING: The 🇮🇱 IDF denies it ordered the evacuation of Shifa Hospital, says it instead accepted a request for evacuation made by the hospital’s director.

— The Spectator Index (@spectatorindex) November 18, 2023