Γάζα: Έφτασε το πλοίο «Open Arms» με 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Λάρνακα – ΒΙΝΤΕΟ

Το πρώτο πλοίο με μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που απέπλευσε από την Κύπρο άρχισε να ξεφορτώνει στη Γάζα το φορτίο των 200 τόνων τροφίμων που μετέφερε, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της ΜΚΟ Open Arms που είναι αρμόδια για την επιχείρηση.

Η World Central Kitchen «ξεφορτώνει τη φορτηγίδα που συνδέεται τώρα με την προσωρινή προβλήτα» που χτίστηκε νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, αφού ρυμουλκήθηκε από την Κύπρο από πλοίο άλλης ΜΚΟ, είπε η Λίντα Ροθ.

Το πλοίο “Open Arms”, της ισπανικής ΜΚΟ μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, και συγκεκριμένα τρόφιμα, στη Γάζα σε συνεργασία με την ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK).

Ένα δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο, το “Jennifer”, το οποίο είναι επίσης αποστολή της WCK, και που βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας, αναμενόταν να αναχωρήσει σήμερα Παρασκευή για τη Γάζα.

