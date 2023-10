Γάζα: 471 νεκροί από την επίθεση στο νοσοκομείο – Παιδιά και άνδρες τα περισσότερα θύματα

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζα γνωστοποίησε σήμερα το μεσημέρι(18/10) ότι 471 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το χτύπημα στο νοσοκομείο που σημειώθηκε χθες, ενώ 341 τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι 28 σοβαρά.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου φτάνει τους 3.478 και μάλιστα από αυτούς το 70% είναι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Aξίζει να σημειωθεί πως στην πλειονότητά τους θύματα της επίθεσης στο νοσοκομείο είναι άνδρες και παιδιά.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Hassan Asleeh από τη Γάζα μιλώντας στο Al Jazeera τόνισε: «Οι γυναίκες και τα μωρά κοιμόντουσαν στα κτίρια του νοσοκομείου, στους επάνω ορόφους»

Και πρόσθεσε: «Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι που έχασαν την ζωή τους ήταν τα παιδιά και οι άνδρες που κοιμούνταν έξω από το χώρο του νοσοκομείου».

First pictures in daylight of the Al-Ahly hospital.

It looks like the parking lot in front of the hospital took the main hit. pic.twitter.com/xyS02vblbG

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2023