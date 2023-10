Αποστολή στο Ισραήλ: Ο νεκρός γιος του ηγέτη της Χαμάς, η κόλαση ρουκετών και η «κόκκινη» οδηγία για την Τουρκία

Το απόγευμα της Τρίτης (17/10), λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Χαζέμ Χανίγια, ξεκίνησε ένα ανελέητο σφυροκόπημα με ρουκέτες όλων των χωριών περιμετρικά της Γάζας, του κεντρικού και του βόρειου Ισραήλ. Ο θάνατος του γιου του διοικητή της Χαμάς, πυροδότησε ένα μπαράζ ρίψης ρουκετών από την Χαμάς προς τις ισραηλινές κοινότητες περιμετρικά της Γάζας, τις πόλεις στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ.

Ανταπόκριση από την Σντερότ – Ισραήλ: Χρήστος Μαζανίτης

Από τις 6 χθες το απόγευμα που έγινε γνωστό ότι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή της ισραηλινής πολεμικής Αεροποριας ο Χαζέμ Χανίγια, μέχρι τις 9 το βράδυ της Τρίτης εκτοξεύτηκαν πάνω από 60 ρουκέτες.

Μέχρι που στις 9 έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε το νοσοκομείο στην περιοχή Αλ Ζαϊτουν, στην Γάζα. Όλοι έδειξαν προς το Ισραήλ. Για να βγει ο Εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Αμιχάι Στέιν, να ανακοινώσει ότι το χτύπημα στο νοσοκομείο έγινε από την ίδια την Χαμάς, που εκτόξευε ρουκέτες και κάποιες ξέφυγαν από την πορεία τους.

#BREAKING : IDF spokesman: The explosion at the hospital in Gaza was caused by a failed rocket launched by the Islamic Jihad

Μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο από το χτύπημα:

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm

