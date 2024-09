Γαλλία – Υπόθεση Πελικό: Ο νεότερος βιαστής της Ζιζέλ ήταν 23 ετών – Την κακοποίησε την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη του

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την γαλλική κοινωνία βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτές τις μέρες, στο δικαστήριο ακούγονται οι καταθέσεις των πρώτων κατηγορουμένων που εμπλέκονται στους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό, ενορχηστρωμένοι από το «τέρας της Αβινιόν», Ντομινίκ Πελικό.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 50 άνδρες που κατηγορούνται για το βιασμό της Ζιζέλ, την οποία νάρκωσε ο σύζυγός της, Ντομινίκ. Ένας από τους νεότερους κατηγορούμενους, μόλις 26 ετών, έκανε την πρώτη του επίσκεψη στο «σπίτι του τρόμου» την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη του. Οι φρικτές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται τώρα, και κάθε κατάθεση μας φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα αυτής της απάνθρωπης υπόθεσης.

Ο Ζοάν Κουάι, 26 ετών τώρα, μαζί με άλλους έξι άνδρες -τον Άντι Ροντρίγκεζ (37 ετών), τον Ιγκ Μαλανγκό (39 ετών), τον Χουσαμέττιν Ντογκάν (43 ετών), τον Ματιέ Νταρτούς (53 ετών) και τον Φαμπιέν Σοτόν (39 ετών)- καταθέτουν σήμερα για τις κατηγορίες βιασμού που τους βαραίνουν. Η αστυνομία έχει καταγράψει συνολικά 92 βιασμούς σε βάρος της Πελικό, οι οποίοι διαπράχθηκαν από 82 άνδρες, από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί οι 51, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της.

Ο δικαστής Ρότζερ Αράτα αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι κατηγορούμενοι θα χωριστούν σε τέσσερις ομάδες, ώστε να ακουστούν οι καταθέσεις τους σε γκρουπ των έξι, για να μειωθεί ο συνωστισμός στο δικαστήριο.

Ο Κουάι, που είναι ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που καταθέτει σήμερα, περιγράφεται από τους εισαγγελείς ως ένας άνδρας με τάσεις κατάθλιψης. Γεννήθηκε στη Γαλλική Γουιάνα και μετακόμισε στην Αβινιόν για να συναντήσει τον αδερφό του όταν ήταν 16 ετών, προτού καταταγεί στον στρατό. Βρισκόταν σε σχέση με μια γυναίκα που γνώρισε μέσω διαδικτύου, αλλά ο δεσμός τους χαρακτηριζόταν από «πολλά» προβλήματα και «εξωσυζυγικές σχέσεις», όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Ο Κουάι συνελήφθη όταν ήταν μόλις 23 ετών, ενώ υπηρετούσε στον στρατό. Η πρώτη φορά που επισκέφθηκε το σπίτι της φρίκης ήταν τον Νοέμβριο του 2019, την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη του. Αργότερα, επέστρεψε άλλη μια φορά και παραδέχτηκε πως είχε προγραμματίσει μια τρίτη επίσκεψη, την οποία όμως ακύρωσε ο Ντομινίκ Πελικό την τελευταία στιγμή.

Όταν ήρθε αντιμέτωπος με τις Αρχές, αρχικά δήλωσε ότι δεν είχε σκεφτεί καν αν η κυρία Πελικό είχε συναινέσει. Αργότερα, όταν παρουσιάστηκαν οι φωτογραφίες ενώπιόν του, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ήταν αναίσθητη και ότι επρόκειτο για βιασμό.

Στην έναρξη της δίκης, δήλωσε πως «αναγνωρίζει τα γεγονότα, αλλά όχι την πρόθεση».

Η συγκλονιστική υπόθεση φρίκης και προδοσίας των Πελικό εξελίσσεται στο δικαστήριο της Αβινιόν στη νότια Γαλλία. Η Ζιζέλ Πελικό, έπεσε θύμα ενός από τα πιο ακραία και βάναυσα εγκλήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, ενώ το άτομο που υποτίθεται ότι θα την προστάτευε, ο σύζυγός της, ήταν αυτός που την παρέδιδε στους δράστες. Καθώς η δίκη συνεχίζεται, οι συναισθηματικές αντιδράσεις του κοινού καθρεφτίζουν τον αποτροπιασμό και τη θλίψη που προκαλεί αυτή η σοκαριστική υπόθεση.

Όσοι κατηγορούμενοι βρίσκονται ελεύθεροι με εγγύηση, μεταξύ των οποίων ένας ξυλουργός, ένας οικοδόμος, ένας συνταξιούχος πυροσβέστης, ένας δημοτικός υπάλληλος, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και ένας δημοσιογράφος, ήρθαν αντιμέτωποι με αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα καθώς έφταναν στο δικαστήριο.

L’affaire #Mazan ou affaire Dominique #Pelicot : quand on y regarde de près, on retrouve le pire chez l’humain et tous les dysfonctionnements du pays : le viol, la perversité, la manipulation, le mensonge, la drogue, les criminels récidivistes, la pédocriminalité et même la… pic.twitter.com/IfKgDg9QJ1

— Claire Gabriel (@Claire_Gabriel_) September 18, 2024