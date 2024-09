Γαλλία: Σάλος από τον χορό συνηγόρου υπεράσπισης στην δίκη για τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό – Οι υπαινιγμοί από το τραγούδι που διάλεξε και τις κινήσεις των γοφών της

Οργή προκαλεί στην Γαλλία, η υψηλού προφίλ δικηγόρος που υπερασπίζεται δύο άνδρες στη δίκη για τον κατά συρροή βιασμό της Ζιζέλ Πελικό από τον σύζυγό της Ντομινίκ και ακόμα 50 άνδρες που εκείνος προσκαλούσε στο σπίτι τους, αφού πρώτα την είχε ναρκώσει. Η δικηγόρος δημοσίευσε ένα βίντεο με τον εαυτό της να χορεύει κουνώντας επιδεικτικά το στήθος της, στον ρυθμό την επιτυχίας των Wham «Wake Me Up Before You Go Go».

Η Nadia El Bouroumi, 45 ετών, έχει γίνει μία από τις εξέχουσες δικηγόρους υπεράσπισης στην υπόθεση με τους επικριτές να την κατηγορούν ότι υποβαθμίζει τα εγκλήματα του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος χορηγούσε ισχυρά ναρκωτικά στην γυναίκα του, για να μην αντιλαμβάνεται τους βιασμούς.

Η αδιαμφισβήτητη σχέση μεταξύ του κλασικού, της δεκαετίας του ’80, τραγουδιού, και του τρόπου δράσης του Πελικό, επισημάνθηκε αμέσως από την τοπική εφημερίδα La Provence, η οποία δήλωσε ότι η αναφορά στη «χημική υποταγή που υπέστη το θύμα» ήταν σαφής και «δύσκολο να μην τη δει κανείς».

Σε διάφορα σημεία της δίκης η κα El Bouroumi ακούστηκε να υψώνει τη φωνή της και να επικρίνει δυνατά την κα Πελικό, καθώς προσπαθεί να σπείρει αμφιβολίες για τη σεξουαλική της συμπεριφορά, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τους πελάτες της, Omar Douiri και Jean Marc Leloup.

Για να αντεπιτεθεί στους επικριτές της, η El Bouroum δημοσίευσε στο Instagram της ένα απόσπασμα με την ίδια να χορεύει στο τιμόνι του αυτοκινήτου της, λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί στο δικαστήριο της Αβινιόν, στη νότια Γαλλία, όπου διεξάγεται η δίκη. Η δικηγόρος, μητέρα δύο παιδιών, συνόδευσε το βίντεο με την λεζάντα: “Σε όλους τους εξτρεμιστές που νομίζουν ότι μπορούν να με φιμώσουν! Αυτό είναι για εσάς!”.

Η δικηγόρος χοροπηδάει πάνω-κάτω και δείχνει τους μυς των χεριών της καθώς χαμογελά και γελάει στην κάμερα. Η κ. Ελ Μπουρούμι, η οποία έχει περισσότερους από 51.000 ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε: “Ποτέ δεν θα με φιμώσετε επειδή νιώθετε ότι η γνώμη ή η θέση μου δεν σας ταιριάζει… αυτό το τραγούδι είναι για όλους εκείνους που πρέπει να σηκωθούν νωρίς, για να μπορέσουν να με φιμώσουν.

Η τακτική της

Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκαν 27 εικόνες, καθώς και τρία βίντεο κλιπ της κυρίας Πελικό σε διάφορες γυμνές και ημίγυμνες πόζες με τον πρώην σύζυγό της και άλλους άνδρες. Το υλικό είχε κατασχεθεί από τις συσκευές του Πελικό, στο πλαίσιο της έρευνας.

Η προβολή τους έγινε αφού η κυρία Πελικό το επέτρεψε και πολλοί απόρησαν για την επιθετική υπερασπιστική στάση της κ. El Bouroumi μετά την προβολή τους στο δικαστήριο, η αίθουσα του οποίου όμως είχε αδειάσει από το κοινό.

Η δικηγόρος ύψωσε τη φωνή της και είπε: «Η ίδια (η κ. Pelicot) λέει ότι δεν θυμάται, αλλά όσοι έχουν λάβει φωτογραφίες της μπορούν να δουν ότι είναι παρούσα εκεί, κινείται, μιλάει». Και πρόσθεσε: «Όταν λαμβάνεις τέτοιες φωτογραφίες, μπορείς να πεις στον εαυτό σου ότι πρόκειται για μια γυναίκα που της αρέσουν τα σεξουαλικά παιχνίδια», υποστήριξε.

Η κ. El Bouroumi δήλωσε αργότερα ότι δεν αρνήθηκε ποτέ την ιδιότητα της κ. Πελικό ως θύματος, αλλά θέλησε να επισημάνει τις ανακολουθίες μεταξύ της κατάθεσής της και της εμπειρογνωμοσύνης της για την υποβολή χημικών. Όπως είπε έχει “το δικαίωμα σε μια δημοκρατία να είναι δικηγόρος υπεράσπισης”.

Το βίντεο

Ωστόσο, το βίντεό της στο Instagram καταδικάστηκε από τον Nicolas Hervieu, καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο του Evry κοντά στο Παρίσι, ο οποίος δήλωσε: “Η ελευθερία έκφρασης των δικηγόρων δεν τους επιτρέπει να δίνουν βίαιη, χυδαία ή κυνική εικόνα του επαγγέλματός τους”.

Ο δικηγόρος Jean-Pierre Ribaut-Pasqualini με έδρα την Corisca έγραψε: “Επηρεάζετε ολόκληρη την εικόνα του επαγγέλματος με τις δημοσιεύσεις σας. Μόλις είδα το βίντεο (ένα από τα βίντεο;) που ανήρτησε ο συνάδελφος που παρεμβαίνει στην υπόθεση Mazan. Έχω την αίσθηση ότι η ακρόαση έχει πλέον ξεφύγει από τον έλεγχο. Είναι δραματικό.”

Ενώ ένας άλλος δικηγόρος, ο Alain Lothe με έδρα τη Μασσαλία, δήλωσε: “Το να διαδίδεις τέτοια πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τραγουδάς αυτόν τον στίχο μου φαίνεται ανάξιο και δεν συνάδει με τις απαιτήσεις που έχουμε ως δικηγόροι.”

Ο Πελικό έχει παραδεχτεί την εμπλοκή του στη δεκαετή κακοποίηση της συζύγου του, την οποία νάρκωνε, μέχρι το 2020, στο σπίτι τους, στο χωριό Mazan, το οποίο απέχει μισή ώρα από την Αβινιόν. Δεκαοκτώ άλλοι συγκατηγορούμενοί του βρίσκονται υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι έχουν καταβάλει εγγύηση, και είναι ελεύθεροι. Ένας φέρεται να έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Συνολικά, από τους 51 κατηγορούμενους στην δίκη, 14 έχουν παραδεχτεί ότι βίασαν την κ. Πελικό.

Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνά της κατά του Πελικό, όταν συνελήφθη το 2020, επειδή έβγαζε φωτογραφίες κάτω από φούστες γυναικών, σε ένα σούπερ μάρκετ στο Carpentras, κοντά στο σπίτι του. Στην συνέχεια βρήκαν στο φορητό του υπολογιστή 1000 εικόνες κακοποίησης της συζύγου του. Οι ντετέκτιβ έχουν καταγράψει συνολικά 92 βιασμούς που διαπράχθηκαν σε βάρος της κυρίας Πελικό από 83 άνδρες εκ των οποίων οι 51 έχουν ταυτοποιηθεί και είναι ηλικίας μεταξύ 26 και 73 ετών.

Ο Πελικό φέρεται ότι νάρκωνε τη σύζυγό του βάζοντας Temesta στο βραδινό της γεύμα. Στους κατηγορούμενους ως δράστες περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι, δεσμοφύλακες, ένας συνταξιούχος πυροσβέστης, ένας δημοτικός σύμβουλος και οδηγοί φορτηγών.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, ο Πελικό έχει κατηγορηθεί για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης κτηματομεσίτριας στο Παρίσι το 1991. Ο πρώην ηλεκτρολόγος -ο οποίος κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, περιτριγυρισμένος από δεσμοφύλακες για την ακροαματική διαδικασία- έχει επίσης παραδεχτεί έναν βιασμό το 1999, αφού η εξέταση DNA τον συνέδεσε με την επίθεση. Η υπόθεση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο και η δίκη συνεχίζεται.