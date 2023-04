Γαλλία: Νεκροί και τραυματίες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην Γαλλία, από χιονοστιβάδα στον παγετώνα Αρμανσέτ των Άλπεων, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν στο Twitter.

Ο απολογισμός είναι ακόμη προσωρινός και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών. Εννέα ακόμη άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο που έπληξε η χιονοστιβάδα στην κωμόπολη Κονταμίν-Μονζουά, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές της Άνω Σαβοΐας.

Η χιονοστιβάδα είχε μήκος ενός χιλιομέτρου και πλάτος 100 μέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και δεύτερης χιονοστιβάδας στην περιοχή.

Χωροφύλακες, πυροσβέστες και ιατρική ομάδα συμμετέχουν στις έρευνες μαζί με εκπαιδευμένα σκυλιά, συνεπικουρούμενοι από ελικόπτερο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

