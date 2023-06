Γαλλία: Καρέ καρέ η επίθεση – σοκ σε γιαγιά και εγγονή έξω από το σπίτι τους

Συνελήφθη ο άνδρας που επιτέθηκε χθες σε γιαγιά και εγγονή έξω από το σπίτι τους στο Μπορντό της Γαλλίας.

Ο πρώην δήμαρχος του Μπορντό, Νικολά Φλοριάν ανήρτησε στον λογαριασμό του στο twitter το βίντεο της επίθεση και ζήτησε αυστηρότερες ποινές για τους δράστες. Στο βίντεο φαίνεται η γιαγιά να κρατά από το χέρι την εγγονή της στο κατώφλι του σπιτιού της.

Images insupportables de l’agression d’une grand-mère et de sa petite fille sur le cours de la Martinique au cœur de #Bordeaux et en plein jour.

Je leur adresse tout mon soutien.

J’appelle à la plus grande sévérité dans la réponse pénale. pic.twitter.com/71JV0RSqIj

— Nicolas Florian (@NicolasFlorian_) June 19, 2023