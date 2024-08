Γαλλία: «Ανεπιθύμητος» ο Τομ Κρουζ στην τελετή λήξης λόγω της εμπλοκής του με την Σαϊεντολογία – Καταγγελίες για προσηλυτισμό έξω από τα στάδια

«Ανεπιθύμητος» φέρεται να είναι ο Τομ Κρουζ στο Παρίσι, όπου διεξάγονται οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η εμπλοκή του διάσημου ηθοποιού με την Σαϊεντολογία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ομάδες ακτιβιστών, που δεν θέλουν να συμμετάσχει στην τελετή λήξης της Ολυμπιάδας.

Όπως φημολογείται, ο Κρουζ θα κάνει μια εμφάνιση – έκπληξη στο κλείσιμο των Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που πλέον αμφισβητείται μετά το κύμα διαμαρτυριών που έχει προκληθεί σε ολόκληρη τη χώρα, αν και η παρουσία του ηθοποιού δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πάντως, θέλουν τον πρωταγωνιστή του Mission Impossible να πέφτει με αλεξίπτωτο στο Σταντ Ντε Φρανς κρατώντας την Ολυμπιακή σημαία και ένα πανό για το Λος Αντζελες, όπου θα γίνουν οι Αγώνες του 2028.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

So this is Tom Cruise carrying the official Olympic flag from Paris to LA🙃 pic.twitter.com/5CDjorwTNn

Συνεχείς αναρτήσεις στα social media κάνουν λόγο για «ντροπή» και παρακινούν τον κόσμο να μην δεχτεί την παρουσία του «δεύτερου τη τάξει» στην Σαΐεντολογία.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

I see lots of people taking photos with Tom Cruise at the Olympics.

A reminder that Tom Cruise is second in command of Scientology which is a borderless totalitarian state and cult of personality.

For Scientologists, Scientology is like North Korea without state-sanctioned…

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 28, 2024