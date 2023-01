Γαλλία: Αλληλεγγύη στους διαδηλωτές στο Ιράν με συνθήματα στον Πύργο του Άιφελ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Συνθήματα αλληλεγγύης στους Ιρανούς διαδηλωτές που συνεχίζουν τον αγώνα τους για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα τους, προβλήθηκαν πάνω στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι την Δευτέρα.

Τέσσερις μήνες έπειτα από τον θάνατο της 22χρονης, Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών της Τεχεράνης για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία, στον εμβληματικό πύργο της γαλλικής πρωτεύουσας προβλήθηκαν συνθήματα όπως «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» και «Σταματήστε τις εκτελέσεις στο Ιράν», ένα από τα κύρια αιτήματα των διαδηλωτών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο επιτετραμμένος της ιρανικής πρεσβείας στο Παρίσι κλήθηκε στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την εκτέλεση του Βρετανο-Ιρανού Αλιρεζά Ακμπαρί, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία.

Η γαλλική κυβέρνηση καταγγέλλει την «αυθαίρετη» κράτηση τουλάχιστον επτά Γάλλων στο Ιράν με την κατηγορία της κατασκοπείας, ενώ στο Παρίσι οργανώνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 28 Ιανουαρίου.

