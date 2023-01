Γαλλία: Ακτιβιστές έβαψαν με πορτοκαλί μπογιά την πόρτα του πρωθυπουργικού μεγάρου – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο οικολόγοι ακτιβιστές έβαψαν το πρωί της Τετάρτης 4 Ιανουαρίου 2022 με πορτοκαλί μπογιά τμήμα της κεντρικής πόρτας του πρωθυπουργικού μεγάρου της Γαλλίας, γνωστού ως Μέγαρο Ματινιόν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως ανέφεραν, για την αδράνεια έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν αμέσως από τους παρόντες αστυνομικούς και σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης ανήκουν στην ομάδα Dernière Rénovation η οποία δρα με βάση τα πρότυπα της αντίστοιχης βρετανικής ομάδας Just Stop Oil που έχει βάλει στόχο τον τελευταίο καιρό γνωστά έργα τέχνης.

Στην Γερμανία, ακτιβιστές ντύθηκαν εργάτες και προσπάθησαν καταστρέψουν με κομπρεσέρ το οδόστρωμα σε κεντρικό δρόμου του Βερολίνου.

In #France, eco-activists sprayed orange paint on the facade of the Palais Matignon, and in #Germany they dressed up as workers and tried to damage the road surface with a jackhammer. pic.twitter.com/tYPrh2rwNr

