Αυστραλία: ΒΙΝΤΕΟ-σοκ από την στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στον αέρα

Ένα βίντεο σοκ από την στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στον αέρα κοντά στο θεματικό πάρκο Sea World στην Αυστραλία βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αποτέλεσμα του αεροπορικού δυστυχήματος ήταν τέσσερις άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και τρεις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα νέα πλάνα που εξασφάλισε το αυστραλιανό μέσο Seven News είναι από το εσωτερικό τους ενός ελικοπτέρου. Σε αυτά φαίνεται ένας από τους επιβάτες να προσπαθεί να προειδοποιήσει τον πιλότο, χτυπώντας τον επίμονα στον δεξιό ώμο καθώς έβλεπε το άλλο ελικόπτερο να κατευθύνεται καταπάνω τους.

Μετά την σφοδρή σύγκρουση στον αέρα, ο πιλότος παρά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε υποστεί το ελικόπτερο, κατάφερε να το σταθεροποιήσει και να το προσγειώσει στην παραλία, επιτρέποντας σε όλους τους επιβαίνοντες να γλιτώσουν με ελαφρά τραύματα.

