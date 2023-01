Αυστραλία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι πέθαναν και τρεις δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή έπειτα από την σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα κοντά στο θεματικό πάρκο Sea World στην Αυστραλία. Τρομοκρατημένοι τουρίστες παρακολουθούσαν τη στιγμή της σύγκρουσης.

Τα συντρίμμια έπεσαν πάνω από το Broadwater στη Χρυσή Ακτή πριν το ένα ελικόπτερο πέσει σε μια αμμουδιά περίπου στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα τη Δευτέρα.

Εκτός από τους τρεις επιβάτες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, υπάρχουν ακόμη τέσσερις τραυματίες με πιο ελαφρά τραύματα.

A major emergency is unfolding at the Gold Coast #Broadwater near Sea World, after two helicopters collided. It’s believed four people have died.#SeaWorld #GoldCoast #Queensland #Australia #HelicopterCrash pic.twitter.com/OkZlBzxhYC

— Brandi Worlds News (@BrandiSaari) January 2, 2023