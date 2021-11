Σοκ στο Κόσοβο: Ένοπλος σκότωσε δύο μαθητές και τον οδηγό σχολικού λεωφορείου – ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρας οπλισμένος με αυτόματο τουφέκι εφόδου άνοιξε πυρ χθες Παρασκευή το βράδυ στο κέντρο του Κοσόβου εναντίον λεωφορείου που μετέφερε μαθητές, σκοτώνοντας ένα αγόρι και ένα κορίτσι, καθώς και τον οδηγό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Άλλος ένας μαθητής, ηλικίας 14 ετών, τραυματίστηκε, πάντως η κατάστασή του είναι σταθερή, διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση RTK ο Σκεντέρ Ντρέσαϊ, επικεφαλής νοσοκομείου κοντά στον τόπο όπου διαπράχθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης φόραγε μπαλακλάβα και ήταν εφοδιασμένος με AK-47. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

📹 | #BREAKING: A bus carrying students in #Kosovo‘s Deçan region was attacked by unidentified gunmen.

▪️At least three people including two students have died. pic.twitter.com/SDJiAn955I

— EHA News (@eha_news) November 26, 2021