Φρίκη στο Ιράν: Αποκεφάλισε την σύζυγό του και πόζαρε στον φακό με το κομμένο κεφάλι

Πάγωσε το αίμα των κατοίκων της μικρής πόλης στο Ιράν, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε να περπατά στους δρόμους περιφέροντας και επιδεικνύοντας το κεφάλι της δολοφονημένης συζύγου του.

Ο φόνος έγινε σε μία μικρή πόλη στα νοτιοδυτικά του Ιράν, την Αχβάζ. Ο σύζυγος μαζί με τον αδελφό του αποκεφάλισαν την 17χρονη γυναίκα, σε ένα έγκλημα τιμής, όπως το χαρακτήρισαν. Μάλιστα, ο σύζυγος, μετά το φρικτό έγκλημα, πόζαρε κρατώντας το κεφάλι της γυναίκας του, το οποίος στη συνέχεια περιέφερε στην πόλη.

Ο άνδρας με τον αδελφό του, που φέρεται να διέπραξαν το έγκλημα μαζί, συνελήφθησαν. Η 17χρονη είχε διαφύγει για σύντομο χρονικό διάστημα στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Haberler, η γυναίκα ήθελε να ξεφύγει από τον καταπιεστικό σύζυγό της. Ωστόσο, ο πατέρας της και ο σύζυγός της, που είναι ανιψιός του, την εντόπισαν και την έφεραν πίσω με αποτέλεσμα το τραγικό αυτό τέλος για τη 17χρονη.

Mona Heydari, a victim of honor killings and forced child marriages

Mona’s horrific murder happened on February5, 2022, with release of horrifying video.

Mona’s husband was later seen in Khashayar neighborhood of Ahvaz with her head & knife in his hands. He is presently at large. pic.twitter.com/G0wzG66s0P

— Women’s Committee NCRI (@womenncri) February 7, 2022