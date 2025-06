Φρίκη: Ριάλιτι σταρ συνελήφθη για τη δολοφονία του συντρόφου της – Τον έκαψε και τον αποκεφάλισε

Μία άγρια δολοφονία συγκλονίζει την κοινή γνώμη στην Αυστραλία. Μία ριάλιτι σταρ συνελήφθη για τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της, με τις Αρχές να εξακολουθούν να αναζητούν το κεφάλι του θύματος.

Η Tamika Sueann-Rose Chesser, 34 ετών, πρώην διαγωνιζόμενη στο «Beauty and the Geek Australia», κατηγορήθηκε για φόνο δύο ημέρες αφότου η αστυνομία εντόπισε τα καμένα και ακρωτηριασμένα λείψανα του 39χρονου συντρόφου της, Julian Story, στο μπάνιο ενός διαμερίσματος στο Port Lincoln, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph.

Η αστυνομία προχώρησε στη μακάβρια ανακάλυψη στις 17 Ιουνίου, ανταποκρινόμενη σε αναφορά για μικρής έκτασης πυρκαγιά στον χώρο. «Μπορώ να πω ότι δυστυχώς δεν έχουμε εντοπίσει το κεφάλι του Julian Story», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο επιθεωρητής Darren Fielke, προσθέτοντας ότι παραμένει άγνωστο το κίνητρο πίσω από τη φρικιαστική δολοφονία.

«Μπορώ μόνο να φανταστώ – και θέλω κι εσείς να φανταστείτε – τον πόνο που προκαλεί αυτή η είδηση στην οικογένεια του Julian. Η ανεύρεση του κεφαλιού του Julian, ώστε να επιστραφεί στην οικογένειά του και να μπορέσουν να τελέσουν την κηδεία και να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία, είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της υπόθεσης για εμάς», πρόσθεσε.

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την «έκαψαν»

Η αστυνομία έδωσε επίσης στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερες ασφαλείας και φωτογραφίες μιας γυναίκας, που θεωρείται πως είναι η Chesser, ντυμένης από την κορυφή ως τα νύχια στα μαύρα, να περπατά στους δρόμους της νότιας Αυστραλίας μαζί με τρία σκυλιά.

Το υλικό – στο οποίο το πρόσωπο της γυναίκας είναι κρυμμένο – τραβήχτηκε λίγες ώρες μετά τη φρικτή δολοφονία, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, εκτιμάται ότι έλαβε χώρα γύρω στα μεσάνυχτα της 17ης Ιουνίου.

«Απευθύνω έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν τα συστήματα CCTV ή τα καταγραφικά από τις κάμερες των οχημάτων τους, που ίσως βοηθήσουν την έρευνα», ανέφερε ο Fielke.

Το μοντέλο και ηθοποιός οδηγήθηκε στη φυλακή αφού η αστυνομία τη βρήκε στην πίσω αυλή του σπιτιού όπου έγινε το έγκλημα σε «κατατονική κατάσταση και χωρίς επαφή με το περιβάλλον», χωρίς να σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το ίδιο μέσο.

Η πρώην σταρ ριάλιτι κατηγορείται επίσης για απόπειρα απόκρυψης ανθρώπινων λειψάνων και για επίθεση κατά αστυνομικού.

«Αυτή δεν είναι η αδελφή μου», δήλωσε συντετριμμένη στην Daily Mail Australia η αδελφή της Chesser, Kiya-May, εξηγώντας ότι η κατηγορούμενη έχει περάσει «μια ζωή γεμάτη τραύματα και κακοποίηση» που της «κατέστρεψαν τον εγκέφαλο». «Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Η Chesser, στην οποία αρχικά αρνήθηκαν την αποφυλάκιση με εγγύηση, κρατείται φέρεται υπό διαταγή νοσηλείας σε ψυχιατρική δομή.

Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο για ακρόαση προκαταρκτικής εξέτασης τον Δεκέμβριο.