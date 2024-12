Φλόιντ Μέιγουεδερ: Δέχθηκε επίθεση στο Λονδίνο λόγω δηλώσεών του υπέρ του Ισραήλ – Δείτε βίντεο

Ο διάσημος πυγμάχος Φλόιντ Μέιγουεδερ δέχτηκε επίθεση από μια μεγάλη ομάδα ατόμων, ενώ ψώνιζε σε κοσμηματοπωλείο στο κεντρικό Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν, όπως αναφέρει πηγή που επικαλείται η Daily Mail, ο Μέιγουεδερ ρωτήθηκε αν υποστηρίζει το Ισραήλ. Ο πυγμάχος απάντησε ότι είναι «περήφανος που στηρίζει τον εβραϊκό λαό», μια δήλωση που φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του πλήθους, όπου ένα άτομο φέρεται ότι τον χτύπησε.

Floyd Mayweather got chased out of Hatton Gardens in London today.

This was because of his support for israel.

Good job people 👏👏👏👏

pic.twitter.com/x8INne4yEz

— JonnyUtd (@Fx1Jonny) December 10, 2024