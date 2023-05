Φινλανδία: Ο σύζυγος της Σάνα Μαρίν φλερτάρει σε μπαρ με άλλη γυναίκα – Λίγες μέρες πριν ανακοινώσουν το διαζύγιο

Νέες πικάντικες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας με αφορμή το διαζύγιο της πρώην πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν.

Ο φωτογραφικός φακός φέρεται να συνέλαβε τον σύζυγο της Μαρίν, να έχει το χέρι του γύρω από τη μέση μιας γυναίκας σε ένα νυχτερινό κέντρο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινώσουν το διαζύγιό τους.

Σύμφωνα με Ο 37χρονος επιχειρηματίας Μάρκους Ράικονεν που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ προσπάθησε να τη φιλήσει καθώς στέκονταν μαζί στο μπαρ του νυχτερινού κέντρου Post στο Ελσίνκι τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως εκείνη φαίνεται πως δεν ενέδωσε.

Pictured: Finnish PM Sanna Marin’s husband with his arm around mystery woman https://t.co/SClkm9hKSB pic.twitter.com/aAotrGmcb1

