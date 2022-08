Φινλανδία: Η Σάνα Μάριν δέχεται να κάνει τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών μετά το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι

Η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μάριν, 36 ετών, δήλωσε σήμερα ότι δεν θα την πείραζε διόλου να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, μετά την προβολή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου διακρίνεται να χορεύει σε πάρτι και το οποίο έδωσε αφορμή για φήμες για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας.

“Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έκανα χρήση ναρκωτικών, και συνεπώς, δεν έχω πρόβλημα να κάνω τεστ”, δήλωσε στον Τύπο η Σάνα Μάριν, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP).

Το βίντεο που δείχνει την πρωθυπουργό να χορεύει χωρίς αυτοσυγκράτηση με μια παρέα, κυκλοφόρησε ευρύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιοποιήθηκε από αρκετά μέσα ενημέρωσης.

“Αυτά τα βίντεο είναι ιδιωτικά, μαγνητοσκοπήθηκαν σε ιδιωτικούς χώρους”, πρόσθεσε η πρωθυπουργός. “Περνούσα μια βραδιά με φίλους”, εξήγησε.

Ο τρόπος που χόρευε η Μάριν επικρίθηκε από ορισμένους που έκριναν ανάρμοστη τη συμπεριφορά αυτή για μια πρωθυπουργό, ενώ άλλοι έκριναν ότι είχε δικαίωμα να διασκεδάσει με φίλους σε ένα ιδιωτικό πάρτυ.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool… maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8

— Aleksi Valavuori (@Valavuori) August 17, 2022