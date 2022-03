Financial Times: Συμφωνία για προμήθεια της ΕΕ με φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσουν αυτή την Παρασκευή συμφωνία για την αποστολή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Ουάσιγκτον σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν “αποφασίσαμε να απελευθερωθούμε από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Πρόκειται για πρόσθετο LNG από τις ΗΠΑ για την ΕΕ, αντικαθιστώντας έτσι το ρωσικό LNG που είχαμε μέχρι στιγμής”.

NEW: EU Com Pres, Ursula von der Leyen “We have decided to break free from Russian fossil fuels. It is about additional LNG from the US for the EU, thus replacing the Russian LNG we had so far” Main announcement on this expected tomorrow. @vonderleyen @EU_Commission #LNG #Energy pic.twitter.com/UElpaNL0NA

