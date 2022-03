Τζάστιν Τριντό: Νέες κυρώσεις από τον Καναδά σε βάρος της Ρωσίας

Nέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ενώ προανήγγειλε ότι ο Καναδάς θα συνεχίσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

“Ο Καναδάς θα εντείνει την πίεση επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος 160 μελών του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσίας που διευκόλυναν και επέτρεψαν αυτήν την αδικαιολόγητη εισβολή”, δήλωσε ο Τριντό σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες της χώρας του, ο Τριντό δήλωσε ότι “οι επενδύσεις μας στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται και θα έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτό την κατάλληλη στιγμή”.

Speaking with reporters in Brussels following meetings of @NATO & G7 leaders, PM @JustinTrudeau announces new measures in response to #Ukraine crisis, including sanctions on 160 additional Russian individuals & prohibiting exports of certain goods & technologies to Russia. pic.twitter.com/40ND5jCd1R

— Яро Гісбрехт🇨🇦 (@JaroGiesbrecht) March 24, 2022