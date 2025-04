Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Κανλάον στο νησί Νέγκρος

Ένα ηφαίστειο στη κεντρική περιοχή των Φιλιππίνων εξερράγη το πρωί της Τρίτης (8/4), εκτοξεύοντας μια στήλη στάχτης σε ύψος 4.000 μέτρων (2,5 μίλια) στον αέρα και προκαλώντας αιτήματα για αναβολή των μαθημάτων σε τοπικά σχολεία.

Το ηφαίστειο Κανλάον, ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια στη Νοτιοανατολική Ασία, είχε εκραγεί τον Δεκέμβριο, προκαλώντας την εκκένωση γύρω από τα χωριά.

Today, Mount Kanlaon erupted explosively, sending a 4,000-meter-high ash plume into the sky. The eruption occurred at 5:51 AM local time on Negros Island, central Philippines. pic.twitter.com/OkRBdlh7Uk

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 8, 2025