Γαλλία: Καρέ καρέ η στιγμή που αλεξιπτωτιστής… μπλέκεται στην οροφή του Stade De France – Δείτε το βίντεο

Η έναρξη ενός αγώνα για το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ράγκμπι στην Τουλούζη στη Γαλλία καθυστέρησε αλλά για έναν εντελώς παράδοξο λόγο. Οι διοργανωτές είχαν την έμπνευση η μπάλα του αγώνα να έρθει στο γήπεδο… ουρανοκατέβατη μέσω αλεξιπτωτιστή, ωστόσο δεν πήγαν όλα όπως τα σχεδίασαν, καθώς το αλεξίπτωτο που μετέφερε την μπάλα του αγώνα μπλέχτηκε στην οροφή του σταδίου.

🎥 INSANE SCENE in France 🇫🇷

A military parachutist delivering the match ball for Toulouse vs Sale in the European Rugby Champions Cup CRASHED into the stadium roof! 😱

He dangled 30m above fans for 40 mins before firefighters rescued him mid-air#France #ERC20 #amici24 #faiz pic.twitter.com/OtBKyjzYje

— GlobeUpdate (@Globupdate) April 7, 2025