Φιλαδέλφεια: Βίντεο από την συντριβή του μικρού αεροπλάνου – Στις φλόγες εμπορικό κέντρο, σπίτι και αυτοκίνητα

Ένα αεροσκάφος με τουλάχιστον δύο επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall στη Φιλαδέλφεια, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Από τη συντριβή προκλήθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά οχήματα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

A compilation of videos of the small plane crash at the Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania.pic.twitter.com/JzTddDN1pT pic.twitter.com/61ZdBunr4I pic.twitter.com/NTfoCfBXLz pic.twitter.com/Qx8co0ZZYz — JesseLikesWeather (@JesseWeather000) February 1, 2025

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής δείχνουν εικόνες καταστροφής, με την περιοχή να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη στιγμή της πτώσης ως συγκλονιστική.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

«Ήταν απλά φρικτό. Οδηγούσα προς ένα εστιατόριο, όταν είδα το αεροσκάφος να χτυπά ένα κτίριο και να εκρήγνυται», δήλωσε μάρτυρας στο δίκτυο News is Dead.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η αστυνομία απέκλεισε την πρόσβαση για λόγους ασφαλείας.

🇺🇸 Reportan nuevo accidente aéreo en Estados Unidos.

Ahora se desploma un avión cerca del centro comercial Roosevelt Mall en Filadelfia, Pensilvania.

Aún no se confirman causas del accidente.

Equipo de recate ya está trabajando en contener las llamas pic.twitter.com/s8vE8OFc4B — Noticias del Estado de Guanajuato (@BjxNoticias) February 1, 2025

Τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS Philadelphia μετέδωσαν εικόνες μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ η κατάσταση των θυμάτων παραμένει άγνωστη. Οι πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων είναι αντικρουόμενες, καθώς το CBS ανέφερε δύο άτομα, ενώ το Fox Philadelphia έκανε λόγο για έξι επιβαίνοντες.

BREAKING: This is being described as a plane brash in the area of Bustleton and Cottman Avenues in Northeast Philadelphia. Doorbell camera provided by a viewer. pic.twitter.com/zgsk1P12K2 — Jason Martinez (@JasonFox29) January 31, 2025

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος είχε προορισμό το Εθνικό Αεροδρόμιο Σπρίνγκφιλντ-Μπράνσον στο Μιζούρι.

Το δυστύχημα σημειώνεται λίγα 24ωρα μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines με ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού πάνω από την Ουάσινγκτον, που κόστισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους. Ήταν το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ από το 2009.