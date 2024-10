Ερυθρά Θάλασσα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των Χούθι σε βρετανικό τάνκερ με μη επανδρωμένο σκάφος

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης δείχνει τη στιγμή που εκτόξευσαν ένα μη επανδρωμένο σκάφος φορτωμένο με εκρηκτικά εναντίον του βρετανικού δεξαμενόπλοιου Cordelia Moon στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε στο πλάι του πετρελαιοφόρου, καταστρέφοντας τη δεξαμενή στο αριστερό του τμήμα και προκαλώντας τεράστιες φλόγες και καπνό που τύλιξαν το πλοίο.



Η επίθεση συνέβη περίπου 110 χιλιόμετρα ανοιχτά της πόλης Χοντέιντα στην Υεμένη, και στόχευε το πετρελαιοφόρο, που φέρει τη σημαία του Παναμά, το οποίο εκείνη τη στιγμή έπλεε στα ανοιχτά της ακτής. Ένας καπετάνιος σε κοντινό πλοίο ανέφερε ότι άκουσε τέσσερις εκρήξεις κοντά στο σκάφος, οι οποίες πιθανώς προκλήθηκαν από πυραύλους που εκτοξεύτηκαν αλλά αστόχησαν.

Οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης, ισχυριζόμενοι ότι το πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε με οκτώ βαλλιστικούς και κατευθυνόμενους πυραύλους, ένα ντρόουν και ένα μη επανδρωμένο σκάφος.

⚡️🇾🇪 Update Yemen

** British Vessel Hit **

Houthi militants carried out a strike operation against the British vessel “Cordelia Moon” in the Red Sea. They launched an Uncrewed Surface Vehicle (USV) that successfully punctured the ship’s port six ballast tank. Despite the… pic.twitter.com/VdP57h6JGS

— Veritas Global News (@Veritas_Nexus) October 3, 2024